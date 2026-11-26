Para febrero del 2027 los conductores que transitan diariamente por el Corredor Sur putilizar los nuevos entronques que se construyen a la altura de Costa del Este, con los que se busca mejorar la circulación vehicular y reducir los congestionamientos en esta zona comercial y residencial.

Arcelio Tejada, director de Planificación de ENA Panamá, informó que el proyecto en su conjunto registra un 91% de avance. Una de las obras, el entronque del Hipódromo, ya fue entregada y se encuentra 100% operativa, mientras que las otras dos rampas están en sus etapas finales de construcción.

Tejada explicó que la rampa A, que permitirá conectar desde Paseo del Mar hacia Paitilla, registra un 75% de avance, mientras que la rampa B, que conectará desde Paitilla hacia Paseo del Mar, alcanza un 99%. Aunque esta última está prácticamente terminada, ambas deberán inaugurarse simultáneamente para garantizar su funcionamiento adecuado.

La fecha prevista para entregar las obras es el 28 de febrero de 2027, aunque ENA no descarta que puedan estar listas antes de ese plazo. Según Tejada, las estructuras más complejas ya fueron superadas, lo que permitió avanzar hacia la fase final del proyecto.

No obstante, los usuarios deberán prepararse para un nuevo cierre programado en el Corredor Sur, debido a trabajos de montaje de vigas y vaciado de concreto.

Estas labores se realizarán antes del Día de las Madres y serán anunciadas oportunamente, con el propósito de evitar afectaciones a la movilidad durante las fiestas de Navidad.

Con estos nuevos entronques se espera mejorar los desplazamientos de los conductores procedentes de Chanis, Campo Limbergh y Juan Díaz, ofreciendo mayor fluidez, seguridad y eficiencia en la circulación hacia y desde Costa del Este.

Tejad aclarque los nuevos entronques no tendrán ningún costo adicional para los usuarios y que no se contempla instalar garitas de peaje ni cobrar por utilizar estas conexiones viales.

Como referencia, mencionó el entronque del Hipódromo, que actualmente funciona sin ningún cobro adicional por su utilización.

La entidad busca que estas nuevas infraestructuras contribuyan a mejorar la movilidad de miles de conductores que utilizan diariamente el Corredor Sur.