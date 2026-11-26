La Cinta Costera 1 tendrá cierres parciales durante las noches debido a trabajos relacionados con la instalación del alumbrado navideño en la ciudad de Panamá.
La Alcaldía de Panamá informó que las restricciones se mantendrán desde el 26 de noviembre hasta el 2 de diciembre, en horario de 11:00 p.m. a 3:00 a.m.
Los cierres abarcarán el tramo comprendido entre la rotonda del Mercado de Mariscos y el retorno ubicado frente al Parque Urracá. La medida también afectará los accesos correspondientes al Viaducto de la 3 de Noviembre, que inicia en la Avenida 4 de Julio, y la rampa de la Avenida 3 de Noviembre.
De acuerdo con la Alcaldía, los trabajos se realizarán durante la madrugada para reducir el impacto sobre el tránsito vehicular.
Las labores se coordinarán con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) y la Policía Municipal de Panamá, cuyos funcionarios estarán en el área para orientar a los conductores y facilitar la circulación.
Ante estas restricciones, se recomienda a los conductores planificar sus recorridos con anticipación y utilizar rutas alternas.
Entre las vías sugeridas están la Avenida Nacional, Avenida 5 de Mayo con salida hacia la Avenida Justo Arosemena, la Vía España, Avenida Balboa y Calle 50.
Las autoridades pidieron a los conductores atender las indicaciones del personal desplegado en la zona y circular con precaución mientras se desarrollen los trabajos.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida de Alcaldía de Panamá (@alcaldiapanama)
Una publicación compartida de Alcaldía de Panamá (@alcaldiapanama)