La Cinta Costera 1 tendrá cierres parciales durante las noches debido a trabajos relacionados con la instalación del alumbrado navideño en la ciudad de Panamá.

La Alcaldía de Panamá informó que las restricciones se mantendrán desde el 26 de noviembre hasta el 2 de diciembre, en horario de 11:00 p.m. a 3:00 a.m.

Los cierres abarcarán el tramo comprendido entre la rotonda del Mercado de Mariscos y el retorno ubicado frente al Parque Urracá. La medida también afectará los accesos correspondientes al Viaducto de la 3 de Noviembre, que inicia en la Avenida 4 de Julio, y la rampa de la Avenida 3 de Noviembre.

De acuerdo con la Alcaldía, los trabajos se realizarán durante la madrugada para reducir el impacto sobre el tránsito vehicular.