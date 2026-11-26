La Federación Panameña de Fútbol (FPF) y la marca deportiva Reebok oficializaron este jueves 26 de noviembre la renovación de su acuerdo de patrocinio e indumentaria hasta el año 2030, extendiendo así su vínculo institucional para el próximo ciclo competitivo de las selecciones nacionales de Panamá. El anuncio se realizó mediante una publicación conjunta en redes sociales y contó con la participación del exportero español campeón de la Copa del Mundo 2010 y embajador global de la firma, Iker Casillas, quien acompañó a los directivos del balompié panameño y representantes empresariales en la formalización del convenio.

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En el acto protocolar estuvieron presentes el presidente de la FPF, Manuel Arias; el secretario general de la entidad, Miguel Zúñiga; el director deportivo de la federación y exguardameta internacional panameño, Jaime Penedo; el presidente de Grupo Falic, Leon Falic; y el director ejecutivo (CEO) de Fashion Fitness Group, Mark Yohros.

El inicio del vínculo con la marca

La relación entre la FPF y Reebok comenzó oficialmente en el año 2023, cuando la marca asumió el suministro técnico de las selecciones nacionales tras el cierre del ciclo anterior con la firma estadounidense New Balance. Aquel primer contrato inicial se suscribió por un periodo de cuatro años (comprendido entre 2023 y 2026), marcando el regreso de la marca de origen británico al patrocinio de selecciones nacionales en el fútbol internacional.

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