El Hospital Santo Tomás (HST) incorporó un nuevo equipo de resonancia magnética de 1.5 Tesla, valorado en un millón de dólares, con el que busca agilizar los estudios médicos y fortalecer su capacidad de diagnóstico para los pacientes del sistema público de salud.
El equipo, inaugurado por el Ministerio de Salud (Minsa) y las autoridades del hospital, representa una actualización tecnológica que permitirá realizar estudios con mayor precisión, rapidez y comodidad.
El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que la adquisición fortalecerá la capacidad de respuesta de los profesionales sanitarios y ampliará las herramientas disponibles para la atención de los pacientes.
Por su parte, el director médico del Hospital Santo Tomás, Luis Carlos Bravo, explicó que uno de los principales beneficios será la reducción del tiempo de realización de los estudios. Con el nuevo resonador, el procedimiento tomará entre 15 y 20 minutos, frente a los 45 minutos que requería el equipo anterior.
Esta reducción podría facilitar una mayor cantidad de estudios y contribuir a disminuir los tiempos de espera para obtener una cita, según explicó el director médico.
El equipo también permitirá realizar diagnósticos cardíacos y oncológicos de alta precisión. Entre sus capacidades figuran la captura de imágenes dinámicas de mama de alta resolución, espectroscopia mamaria sin contraste adicional mediante tecnología BREASE y estudios multifase ultrarrápidos para detectar y caracterizar tumores.
Otra de las mejoras está en la amplitud del túnel del resonador, que ofrece más espacio al paciente durante el procedimiento. Esta característica busca reducir la sensación de claustrofobia y la ansiedad que en algunos casos provoca el abandono de los estudios.
Con una inversión de un millón de dólares, el Hospital Santo Tomás incorpora tecnología para fortalecer sus servicios de diagnóstico y mejorar la atención de los pacientes que acuden diariamente a sus instalaciones.