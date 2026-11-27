El Hospital Santo Tomás (HST) incorporó un nuevo equipo de resonancia magnética de 1.5 Tesla, valorado en un millón de dólares, con el que busca agilizar los estudios médicos y fortalecer su capacidad de diagnóstico para los pacientes del sistema público de salud.

El equipo, inaugurado por el Ministerio de Salud (Minsa) y las autoridades del hospital, representa una actualización tecnológica que permitirá realizar estudios con mayor precisión, rapidez y comodidad.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que la adquisición fortalecerá la capacidad de respuesta de los profesionales sanitarios y ampliará las herramientas disponibles para la atención de los pacientes.

Por su parte, el director médico del Hospital Santo Tomás, Luis Carlos Bravo, explicó que uno de los principales beneficios será la reducción del tiempo de realización de los estudios. Con el nuevo resonador, el procedimiento tomará entre 15 y 20 minutos, frente a los 45 minutos que requería el equipo anterior.