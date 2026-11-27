Las presiones financieras y el encarecimiento del costo de vida condicionan hoy las decisiones cotidianas y el futuro laboral de la Generación Z y los Millennials, según los resultados de la encuesta global de Deloitte divulgados en noviembre de 2026. El estudio muestra que más de la mitad de estos jóvenes aplaza hitos personales y profesionales, al tiempo que replantea qué significa tener éxito en el trabajo. De acuerdo con los datos difundidos, el 55 % de los integrantes de la Generación Z y el 52 % de los Millennials postergaron decisiones como formar una familia, iniciar un negocio o continuar sus estudios por su situación económica. Cerca de la mitad de los encuestados indicó que vive de salario en salario, mientras que más de la mitad de los jóvenes de la Generación Z señaló que comprar una vivienda propia continúa fuera de su alcance.

El costo de vida encabeza las inquietudes en ambos grupos: lo identificó como su principal preocupación el 38 % de la Generación Z y el 42 % de los Millennials. A estos factores se suman la seguridad ciudadana, el desempleo, la salud mental y la inestabilidad política, lo que dibuja un escenario donde las estrecheces económicas conviven con problemas sociales y de bienestar.

Rechazo al liderazgo tradicional sin mayor paga

El informe también refleja un giro en las metas profesionales. Apenas el 6 % de los encuestados señaló alcanzar un puesto de liderazgo como su principal objetivo de carrera. El estrés, el riesgo de agotamiento laboral, las altas responsabilidades de esos cargos y la dificultad para equilibrar la vida personal y el trabajo figuran entre las causas detrás de esta postura, en una etapa en que el bienestar y la calidad de vida ganan peso frente a los modelos convencionales de ascenso. Sin embargo, el estudio aclara que estas generaciones no cierran la puerta a asumir cargos directivos si cambian las condiciones. Una compensación económica mayor aparece como el principal incentivo para aceptar el liderazgo, respaldado por el 53 % de la Generación Z y el 57 % de los Millennials, seguido de esquemas laborales flexibles y de rutas claras de crecimiento profesional. Marina Abal, socia de Capital Humano de Deloitte Centroamérica, Panamá y República Dominicana, señaló que los resultados ofrecen un panorama más amplio sobre las necesidades de ambos grupos y muestran una realidad marcada por la búsqueda de estabilidad financiera, oportunidades de desarrollo y preparación para el futuro laboral. “El mensaje para las empresas es claro: el futuro del talento no se construye únicamente con compensación o tecnología. Se construye creando organizaciones donde las personas encuentren bienestar, oportunidades de crecimiento, propósito y una conexión genuina con quienes trabajan cada día”, expresó Abal.

Brecha en el uso de inteligencia artificial