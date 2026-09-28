Gobierno de Panamá activa plan de $8.2 millones para productores afectados por el clima

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), encabezado por Roberto Linares, puso en marcha un plan de acción para apoyar a pequeños y medianos productores afectados por la sequía asociada al fenómeno de El Niño y por otros eventos climáticos adversos.

Las medidas forman parte del Plan de Emergencia del Gobierno Nacional y están dirigidas principalmente a zonas vulnerables como el Arco Seco —que comprende áreas de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé—, además de Bocas del Toro, donde se busca atender tanto la escasez de agua como los efectos de las precipitaciones excesivas, informó el MIDA en un comunicado.

El programa contempla una inversión de $8.2 millones para la instalación de sistemas y equipos hídricos, atención al ganado, protección y fortalecimiento de cultivos, infraestructura, así como la entrega de herramientas e insumos agropecuarios.

Agua para producción y ganado

Entre las principales acciones figura la construcción de sistemas de reservorios colectivos, la entrega de kits de riego de 2,500 metros cuadrados para pasto de corte y la adquisición de bombas de 1.5 HP para extraer agua destinada al consumo animal y al riego de pequeñas parcelas.

El plan también incluye la rehabilitación de minipresas de mampostería. Estas acciones representan una inversión de $2.45 millones y beneficiarán a 1,158 productores, detalló la entidad agropecuaria.

Para atender las necesidades de alimentación del ganado se destinarán $2.4 millones a la compra de bolas y pacas de heno, henolaje, silo de maíz, heno o paja de arroz, melaza y alfalfa. Este componente beneficiará a 3,106 productores.

A esto se suma la adquisición de herramientas y maquinaria agropecuaria, con la que se prevé beneficiar a unos 600 productores.

Apoyo a cultivos

El plan contempla además medidas para fortalecer y proteger los cultivos mediante la compra de abono 12-24-12-3 (S) de mezcla física, urea y bioestimulante, así como promotores de crecimiento radicular y fungicidas-bactericidas.

Los productores también recibirán kits de herramientas que incluyen pala, machete, lima, tijeras de podar, bomba de mochila, coa y semillas.

El programa incorpora la adquisición de viveros de 250 metros cuadrados e invernaderos de unos 500 metros cuadrados. Este componente contempla una inversión de $636,000 y beneficiará a unos 1,345 productores y familias.

Acciones en Bocas del Toro

En Bocas del Toro se desarrollarán acciones similares para atender a 1,050 productores y un centenar de familias.

Entre las medidas figuran la entrega de insumos agrícolas y kits de herramientas con semillas de maíz, arroz y frijol para 100 familias bocatoreñas, además de viveros y maquinaria con tecnología agropecuaria.

De acuerdo con el MIDA, estas acciones buscan impactar más de 2,400 hectáreas de cultivos en la provincia.

Más recursos para el sector

El programa se suma a otras inversiones realizadas por el Gobierno a través del MIDA. Recientemente, el ministro Linares informó que la institución había ejecutado aproximadamente $1.2 millones en la compra de maquinaria y repuestos, medicamentos y suplementos pecuarios.

Asimismo, el MIDA obtuvo la aprobación unánime de un traslado de partida por $2.3 millones ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Los recursos serán destinados a la compra de tres nuevas perforadoras de pozos profundos de agua para atender las necesidades hídricas a nivel nacional.

Como parte de las medidas de prevención, el ministerio también utiliza las Mesas Técnicas Agroclimáticas en distintas zonas del país para informar trimestralmente a los productores sobre las condiciones climáticas previstas y sus posibles efectos en las actividades agrícolas y pecuarias.

El objetivo es que esta información sirva para anticipar riesgos y facilitar la toma de decisiones frente a las condiciones climáticas que puedan afectar la producción.