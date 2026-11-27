El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que sus Tiendas del Pueblo tendrán ajustes en sus horarios durante la primera semana de diciembre, debido al inicio de las Naviferias 2026. De acuerdo con el calendario divulgado por la entidad, varias tiendas mantendrán operaciones en fechas específicas, mientras que el resto permanecerá cerrado durante los primeros días de diciembre.

Entre los establecimientos que abrirán están:

3 y 4 de diciembre: Frigo San Antonio, Silos Pan de Azúcar, Bingos Nacionales y Mercado de Alcalde Díaz.

Del 1 al 4 de diciembre: Merca La Chorrera.

Del 2 al 4 de diciembre: Río Hato y Aguadulce.

1 y 3 de diciembre: Agencia del IMA Changuinola.

2 de diciembre: Mercado Agrícola de La Pintada.