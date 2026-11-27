El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que sus Tiendas del Pueblo tendrán ajustes en sus horarios durante la primera semana de diciembre, debido al inicio de las Naviferias 2026.
De acuerdo con el calendario divulgado por la entidad, varias tiendas mantendrán operaciones en fechas específicas, mientras que el resto permanecerá cerrado durante los primeros días de diciembre.
Entre los establecimientos que abrirán están:
El IMA indicó que los horarios se irán actualizando conforme avancen las Naviferias, por lo que recomendó a los consumidores estar atentos al calendario de apertura de las Tiendas del Pueblo.
El resto de los establecimientos permanecerá cerrado durante la primera semana de diciembre.