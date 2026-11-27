Catherine Fulop regresó a Venezuela después de 14 años de ausencia y lo hizo de la mano de Venevisión, televisora con la que inició una parte importante de su trayectoria artística.

La actriz venezolana forma parte del tradicional spot institucional de Navidad del canal, que este año celebra 65 años de trayectoria. Su participación marca además su reencuentro con el público de su país natal.

Fulop confirmó su llegada a través de sus redes sociales, donde mostró su emoción por volver a pisar suelo venezolano. Aunque adelantó que su visita está relacionada con un proyecto de Venevisión, no ofreció detalles sobre el trabajo que prepara la cadena.