Catherine Fulop regresó a Venezuela después de 14 años de ausencia y lo hizo de la mano de Venevisión, televisora con la que inició una parte importante de su trayectoria artística.
La actriz venezolana forma parte del tradicional spot institucional de Navidad del canal, que este año celebra 65 años de trayectoria. Su participación marca además su reencuentro con el público de su país natal.
Fulop confirmó su llegada a través de sus redes sociales, donde mostró su emoción por volver a pisar suelo venezolano. Aunque adelantó que su visita está relacionada con un proyecto de Venevisión, no ofreció detalles sobre el trabajo que prepara la cadena.
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Una publicación compartida por Marcos Noriega Benatuil (@marcosnb)
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La artista también aprovechó su regreso para destacar el componente familiar del viaje. Entre los momentos más esperados está el encuentro con su madre, una razón que, según ha expresado, hace todavía más especial volver a casa.
La intérprete, reconocida internacionalmente por protagonizar la telenovela Abigaíl, se mostró emocionada por este reencuentro con Venezuela y dejó claro que, pese a los años que ha vivido fuera del país, mantiene un fuerte vínculo con sus raíces y con el público que la acompañó durante sus primeros años de carrera.