El movimiento político Vamos prevé iniciar en enero de 2027 una nueva etapa de inscripción de adherentes, como parte del proceso para constituirse formalmente en partido político en Panamá.

La agrupación informó este viernes 27 de noviembre que el inicio de esta fase dependerá de que se completen las formalidades legales correspondientes ante el Tribunal Electoral (TE).

Mediante un comunicado, Vamos agradeció el respaldo de los ciudadanos y voluntarios que participaron en la primera etapa de recolección de firmas y explicó que algunas de las rúbricas presentadas no superaron el proceso de validación de las autoridades electorales.

Según la agrupación, el TE identificó como una de las principales causas de rechazo las diferencias entre las firmas plasmadas en los libros de inscripción y las registradas en las cédulas de identidad personal.

Entre las situaciones señaladas figuran la inclusión u omisión del apellido de casada y las variaciones en los trazos de las firmas con el paso de los años, particularmente en el caso de adultos mayores.

Ante esta situación, Vamos manifestó su intención de ofrecer una nueva oportunidad a quienes expresaron su voluntad de adherirse al movimiento, pero cuyas firmas no fueron validadas.

“Nuestro compromiso es brindar una nueva oportunidad de inscripción a todas aquellas personas que manifestaron su voluntad de formar parte de Vamos y cuyas firmas no pudieron ser validadas”, indicó la organización.

La nueva jornada de inscripción estará abierta tanto para los ciudadanos cuyas firmas fueron rechazadas durante la primera fase como para quienes deseen incorporarse por primera vez al movimiento.

Vamos adelantó que en las próximas semanas divulgará el calendario de inscripción, los puntos habilitados para registrar adherentes y los mecanismos que estarán disponibles para realizar el trámite, tanto de manera presencial como por medios digitales, según corresponda.

Con esta nueva etapa, la agrupación busca continuar el proceso de recolección de adherentes necesario para avanzar hacia su constitución como partido político ante las autoridades electorales.