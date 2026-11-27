Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales en el que además desmintió que un video grabado en un juzgado que circula en internet corresponda al proceso actual.

El actor y cantante turco Özcan Deniz, protagonista de la telenovela “La novia de Estambul”, negó cualquier vinculación con la investigación por presuntos delitos de narcotráfico y prostitución abierta por la Fiscalía General de Estambul tras su detención el miércoles 25 de noviembre en Turquía.

De acuerdo con el pronunciamiento publicado en su cuenta oficial y recogido por medios turcos como Milliyet y Sözcü, el intérprete pidió calma a sus seguidores tras recuperar la libertad bajo medidas de control judicial, que incluyen la prohibición de salir del país, luego de rendir declaración ante las autoridades.

“Creo que pronto se demostrará que soy inocente y que no tengo absolutamente ninguna relación con estas acusaciones; también los mantendré informados”, señaló el artista en su mensaje.

En un apartado adicional de la misma publicación, Deniz desmintió la actualidad del material audiovisual que acompañó parte de la conversación digital tras su captura.

Según la aclaración, tanto el video registrado en una sede judicial como las declaraciones que circulan en plataformas sociales corresponden a un episodio ocurrido hace tres años y no guardan relación con el expediente abierto esta semana.

Asimismo, el intérprete indicó que, mientras avanzan las diligencias en Estambul, su equipo mantiene el enfoque en sus compromisos profesionales, entre ellos la acogida de la película Son Yemek y su calendario de presentaciones musicales.