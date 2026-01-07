Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 7 de enero

Este miércoles 7 de enero de 2026, en Panamá y el mundo las noticias políticas, sociales y de geopolítica están marcando la agenda informativa, con decisiones gubernamentales, advertencias internacionales y hechos de alto impacto.

— El gobierno de Estados Unidos amplió su política de fianzas para visas e incluyó a Venezuela entre los países afectados, lo que exigirá a ciudadanos venezolanos (y de otras naciones) pagar montos de hasta $15,000 dólares al solicitar visas B1/B2 para ingresar a territorio estadounidense, una medida que el Departamento de Estado implementará a partir del 21 de enero de 2026 como parte de su estrategia migratoria y de control de flujos internacionales.

— Estados Unidos habría advertido al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, que podría convertirse en un objetivo si no coopera con la transición política. El mensaje se produce en medio de tensiones y presiones de Washington tras los recientes acontecimientos que han sacudido la escena política venezolana.

— La Cancillería de Panamá activó un protocolo especial y recomendó a sus ciudadanos evitar viajes no esenciales a Venezuela, instando a quienes ya se encuentran en ese país a mantenerse alerta y seguir las directrices oficiales para proteger su seguridad, dada la situación regional en desarrollo.

— Venezuela declaró una semana de duelo nacional por militares fallecidos durante la operación estadounidense, tras el ataque e incautación de altos mandos que derivó en la captura de Nicolás Maduro, lo que elevó aún más la tensión entre Caracas y Washington y provocó reacciones oficiales de varios gobiernos aliados.

— Estados Unidos incautó un petrolero de bandera rusa vinculado a Venezuela, en una acción que forma parte de la política energética de la administración de Donald Trump para reconfigurar los flujos de crudo en la región y presionar a Caracas. La medida ha provocado críticas internacionales y afectó los precios globales del petróleo, empujándolos a la baja.

— Analistas internacionales evalúan la capacidad militar de América Latina frente a amenazas de Estados Unidos, en medio de un contexto de advertencias del gobierno de EE. UU. hacia varios países de la región, lo que abre un debate sobre equilibrios de seguridad en tiempos de crisis.

— Reacciones diplomáticas siguen surgieron en el mundo tras la detención de Nicolás Maduro, con llamados a respetar el derecho internacional y a moderar cualquier escalada de conflicto, un tema que continúa dominando discusiones en foros globales y en medios de comunicación internacionales.