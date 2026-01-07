Estados Unidos exige fianzas de hasta $15,000 para visas a venezolanos y cubanos

El Gobierno de Estados Unidos incluyó a Venezuela y Cuba en una lista ampliada de países cuyos ciudadanos deberán depositar fianzas de hasta 15,000 dólares para solicitar la entrada al país, según informó esta semana el Departamento de Estado.

La medida entrará en vigor a partir del 21 de enero y suma 25 nuevas naciones al listado, entre ellas Argelia, Angola, Gabón, Nepal, Senegal, Zimbabue y Uganda, elevando a 38 el total de países afectados, la mayoría ubicados en África.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los ciudadanos que viajen con pasaportes emitidos por estos países y sean elegibles para un visado B1 o B2 deberán realizar un depósito de 5,000, 10,000 o 15,000 dólares, monto que será determinado durante la entrevista consular. El visado B1 corresponde a viajes de negocios, mientras que el B2 permite la entrada por motivos turísticos, personales o médicos.

El Departamento de Estado aclaró que el pago de la fianza no garantiza la aprobación del visado y advirtió que, si el solicitante realiza el depósito sin la indicación expresa de un funcionario consular, el dinero no será reembolsado.

Como parte de las condiciones establecidas, las personas que depositen la fianza deberán ingresar y salir de Estados Unidos únicamente por tres aeropuertos autorizados: el Aeropuerto Internacional Washington Dulles, el John F. Kennedy de Nueva York o el Logan de Boston. El incumplimiento de este requisito podría derivar en la denegación de la entrada o en que la salida del país no quede debidamente registrada..