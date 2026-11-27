Recorrer cientos de kilómetros por carretera, tomar varios vuelos y conocer por primera vez Barranquilla son experiencias de jóvenes de regiones apartadas de Colombia que llegaron a la final de la Copa Claro, donde encontraron oportunidades de formación más allá del fútbol.

La competición, que celebró este jueves sus finales en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, en Barranquilla, reunió a representantes de todos los departamentos del país en una jornada que combinó la emoción deportiva con historias de superación, aprendizaje y encuentro entre territorios.

Uno de esos participantes es Julián Herrera, de 16 años, quien representó a Putumayo y contó que su viaje comenzó en Mocoa, desde donde recorrió durante siete u ocho horas la carretera hasta Neiva, capital de Huila, para después continuar en avión hacia Bogotá y finalmente llegar a La Arenosa.

“Se siente una alegría inmensa, porque yo nunca he conocido Barranquilla. Creo que ninguno de mis compañeros la había conocido”, relató el joven, quien recordó la emoción de algunos integrantes de su delegación al subirse por primera vez a un avión.

Para Herrera, que participa por segunda ocasión en la iniciativa, la experiencia también ha significado fortalecer valores como el respeto, la tolerancia, la amistad, la solidaridad y la disciplina.

Aunque mantiene el sueño de convertirse en futbolista profesional, el adolescente también piensa en su futuro académico y manifestó su interés por estudiar Administración de Empresas y formarse en áreas relacionadas con el mercadeo y la tecnología.

Aprender dentro y fuera de la cancha

Una experiencia similar vivió María Angélica, una joven de 16 años que representó a Arauca y destacó la oportunidad de participar en una competición que tiene la característica de no tener árbitro, para que los jugadores resuelvan sus diferencias mediante el diálogo.

“Es la primera vez que hubo un torneo donde las mujeres empiezan haciendo el primer gol”, señaló la adolescente, cuyo equipo perdió frente a Caquetá en la definición por penaltis de la categoría Promotores.

La joven explicó que, durante los partidos, los participantes debían poner en práctica valores como la honestidad y el respeto, además de apoyarse entre compañeros cuando cometían errores.

“No es solamente jugar, robar la pelota, hacer gol y ya, sino tener los valores dentro de uno y siempre sacarlos”, afirmó.