Panamá creó una comisión interinstitucional para preparar a sus sectores productivo y exportador frente a las exigencias ambientales y de trazabilidad de la Unión Europea (UE), cuyo cumplimiento es clave para mantener y ampliar el acceso de los productos nacionales a ese mercado. La medida quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.° 18, firmado el 18 de noviembre de 2026 y publicado en la Gaceta Oficial N.° 30655 de esa misma fecha, por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). Según el artículo 10, la disposición entró en vigencia al día siguiente de su promulgación. La instancia, denominada Comisión Nacional Interinstitucional EUDR, estará integrada por el MIDA, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). Su función será coordinar acciones, orientar y brindar acompañamiento a los sectores productivos y exportadores para responder a los requisitos de la normativa europea.

Siete materias primas bajo regulación La sigla EUDR corresponde al Reglamento (UE) 2023/1115, que regula las materias primas y los productos asociados con la deforestación y la degradación forestal. La normativa comprende siete materias primas: ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera, además de determinados productos derivados. Entre sus principales exigencias establece que estos productos no deben proceder de terrenos deforestados después del 31 de diciembre de 2020 y que su producción debe ajustarse a la legislación vigente en el país de origen. También obliga a proporcionar información que permita verificar su trazabilidad, incluida la geolocalización de las parcelas donde se producen. Para Panamá, atender estas disposiciones resulta fundamental para preservar la continuidad de sus exportaciones y fortalecer la competitividad de sus productos en Europa. En ese contexto, la coordinación institucional permitirá facilitar el acceso a información, desarrollar herramientas tecnológicas y acompañar a productores y empresas en la preparación de los documentos y procesos requeridos.