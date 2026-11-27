Panamá creó una comisión interinstitucional para preparar a sus sectores productivo y exportador frente a las exigencias ambientales y de trazabilidad de la Unión Europea (UE), cuyo cumplimiento es clave para mantener y ampliar el acceso de los productos nacionales a ese mercado.
La medida quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.° 18, firmado el 18 de noviembre de 2026 y publicado en la Gaceta Oficial N.° 30655 de esa misma fecha, por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). Según el artículo 10, la disposición entró en vigencia al día siguiente de su promulgación.
La instancia, denominada Comisión Nacional Interinstitucional EUDR, estará integrada por el MIDA, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). Su función será coordinar acciones, orientar y brindar acompañamiento a los sectores productivos y exportadores para responder a los requisitos de la normativa europea.
Siete materias primas bajo regulación
La sigla EUDR corresponde al Reglamento (UE) 2023/1115, que regula las materias primas y los productos asociados con la deforestación y la degradación forestal.
La normativa comprende siete materias primas: ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera, además de determinados productos derivados.
Entre sus principales exigencias establece que estos productos no deben proceder de terrenos deforestados después del 31 de diciembre de 2020 y que su producción debe ajustarse a la legislación vigente en el país de origen.
También obliga a proporcionar información que permita verificar su trazabilidad, incluida la geolocalización de las parcelas donde se producen.
Para Panamá, atender estas disposiciones resulta fundamental para preservar la continuidad de sus exportaciones y fortalecer la competitividad de sus productos en Europa. En ese contexto, la coordinación institucional permitirá facilitar el acceso a información, desarrollar herramientas tecnológicas y acompañar a productores y empresas en la preparación de los documentos y procesos requeridos.
Comisión tendrá un plan de trabajo
El decreto, firmado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, contempla la elaboración de un plan de trabajo, la conformación de subcomisiones y la incorporación de otras entidades públicas relacionadas con áreas como información territorial, innovación, ambiente y comercio.
La intención es integrar las capacidades institucionales y evitar esfuerzos aislados ante un desafío que requiere una respuesta coordinada a escala nacional.
La creación de esta comisión da continuidad a los avances que Panamá ha desarrollado en esta materia, entre ellos la Plataforma EUDR de Panamá, la Matriz de Legalidad y las jornadas de sensibilización y capacitación dirigidas a productores, exportadores y operadores europeos.
Estas iniciativas se han enfocado particularmente en las cadenas productivas de café, cacao, palma aceitera y madera.
La Comisión Nacional Interinstitucional EUDR busca convertirse en una herramienta de política pública para respaldar al sector productivo, promover prácticas sostenibles y preservar las oportunidades comerciales de Panamá.
Con esta instancia, el Gobierno plantea fortalecer la orientación y el acompañamiento institucional a productores y exportadores para mantener sus relaciones comerciales con Europa y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento.
La decisión también apunta a que la protección de los recursos naturales y el desarrollo productivo avancen de manera complementaria, con el propósito de fortalecer la confianza en los productos panameños y su presencia en los mercados internacionales.