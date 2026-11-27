El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizará trabajos de instalación de banderas en el puente de las Américas, por lo que se aplicarán cierres parciales de carriles en ambos sentidos de circulación.

Las labores están programadas desde el lunes 30 de noviembre hasta el jueves 3 de diciembre de 2026, en horario de 9:30 p.m. a 3:30 a.m., cuando se desarrollarán las intervenciones para la colocación de las banderas.

Durante estos trabajos se cerrarán dos carriles de circulación, de acuerdo con el sentido de intervención establecido para cada día.