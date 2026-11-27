Una campaña digital que insta a los consumidores panameños a no pagar más de $0.60 por libra de cebolla enfrenta una barrera en los números reales de la cadena agroalimentaria. Mientras los ciudadanos denuncian cobros de hasta $2.00 por libra por un producto que califican de baja calidad, los registros oficiales y gremiales muestran que la hortaliza sale del campo y del mercado mayorista por encima del tope que exige la protesta.

La rebelión de la canasta básica

En redes sociales y aplicaciones de mensajería circula un afiche bajo el lema “Boicot a la Cebolla en Panamá”. El mensaje pide frenar la compra del bulbo si supera los 60 centavos por libra y califica el producto ofertado a $2.00 como “desecho de mala calidad”. El malestar ciudadano coincide con las denuncias de pequeños comerciantes y gastronómicos. El periodista y propietario de restaurante Franklyn Robinson expuso en su cuenta de X que el saco de cebolla en Merca Panamá subió de $35.00 a $60.00, un incremento del 71.4 %. Robinson advirtió que los restaurantes de barrio absorben estos aumentos en hortalizas como el repollo, la lechuga y el perejil para no encarecer sus platos, aunque alertó que el margen de ganancia se reduce antes de diciembre.

La matemática de Tierras Altas

Al contrastar el precio exigido por el boicot con las cifras del sector productor, el tope de $0.60 por libra resulta inviable para cubrir los costos en origen. La Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (Acpta) fijó el 25 de noviembre de 2026 precios de referencia en campo de $1.15 por libra para la cebolla chica, $1.30 para la mediana y $1.40 para la morada. Estas tarifas representan un alza frente al rango de $0.90 a $1.00 por libra registrado el 12 de noviembre. Por su parte, el Sistema de Información de Precios de Agronegocios (Sipan) del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) reportó el 27 de noviembre de 2026 un precio promedio mayorista de $39.33 por el saco de 50 libras de cebolla nacional procedente de Cerro Punta y Boquete. Esa cifra equivale a un rango de entre $0.76 y $0.80 por libra al por mayor, superando también la meta de los promotores del boicot.

El eslabón perdido de la intermediación