Una campaña digital que insta a los consumidores panameños a no pagar más de $0.60 por libra de cebolla enfrenta una barrera en los números reales de la cadena agroalimentaria. Mientras los ciudadanos denuncian cobros de hasta $2.00 por libra por un producto que califican de baja calidad, los registros oficiales y gremiales muestran que la hortaliza sale del campo y del mercado mayorista por encima del tope que exige la protesta.
En redes sociales y aplicaciones de mensajería circula un afiche bajo el lema “Boicot a la Cebolla en Panamá”. El mensaje pide frenar la compra del bulbo si supera los 60 centavos por libra y califica el producto ofertado a $2.00 como “desecho de mala calidad”.
El malestar ciudadano coincide con las denuncias de pequeños comerciantes y gastronómicos. El periodista y propietario de restaurante Franklyn Robinson expuso en su cuenta de X que el saco de cebolla en Merca Panamá subió de $35.00 a $60.00, un incremento del 71.4 %. Robinson advirtió que los restaurantes de barrio absorben estos aumentos en hortalizas como el repollo, la lechuga y el perejil para no encarecer sus platos, aunque alertó que el margen de ganancia se reduce antes de diciembre.
Al contrastar el precio exigido por el boicot con las cifras del sector productor, el tope de $0.60 por libra resulta inviable para cubrir los costos en origen. La Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (Acpta) fijó el 25 de noviembre de 2026 precios de referencia en campo de $1.15 por libra para la cebolla chica, $1.30 para la mediana y $1.40 para la morada. Estas tarifas representan un alza frente al rango de $0.90 a $1.00 por libra registrado el 12 de noviembre.
Por su parte, el Sistema de Información de Precios de Agronegocios (Sipan) del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) reportó el 27 de noviembre de 2026 un precio promedio mayorista de $39.33 por el saco de 50 libras de cebolla nacional procedente de Cerro Punta y Boquete. Esa cifra equivale a un rango de entre $0.76 y $0.80 por libra al por mayor, superando también la meta de los promotores del boicot.
El análisis de los datos revela una brecha entre los boletines oficiales y las transacciones reales en la calle. Aunque el reporte matutino del IMA sitúa el saco de 50 libras en un máximo de $40.00 en Merca Panamá, compradores como Robinson documentan facturas de $60.00 por saco en el mismo centro de acopio, lo que eleva el costo real a $1.20 por libra antes de llegar al detallista.
Esa distorsión se traslada al consumidor final. En los monitoreos de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) de la primera quincena de octubre de 2026, el kilogramo de cebolla amarilla (2.2 libras) se vendía entre $1.74 y $2.95 en supermercados —de $0.79 a $1.34 por libra—, mientras que en minisúperes y tiendas de ruta alcanzaba hasta $3.31 por kilogramo ($1.50 por libra). Hoy, el salto en la cadena de comercialización empuja el precio minorista hasta los $2.00 por libra denunciados en las calles.
Ante este escenario de precios disparados y reclamos de consumidores y restauranteros, queda abierta la interrogante sobre los mecanismos de fiscalización que aplicarán las autoridades para frenar la especulación en la intermediación sin golpear la rentabilidad del productor nacional.