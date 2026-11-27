El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la permanencia laboral de 1,161 educadores que se encontraban bajo nombramientos de carácter temporal en distintas regiones del país.
La medida se aplica mediante los Decretos Ejecutivos No. 407 de 2006 y No. 56 de 2025, y busca brindar mayor estabilidad laboral y seguridad económica a los docentes beneficiados.
Del total, 613 educadores laboran en áreas de difícil acceso, mientras que otros 548 docentes desempeñan sus funciones en diferentes zonas del territorio nacional.
Con esta decisión, los educadores beneficiados dejarán su condición de nombramiento temporal y pasarán a contar con permanencia en sus cargos, de acuerdo con lo establecido por el Meduca.
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Una publicación compartida por Ministerio de Educación de Panamá (@meducapma)
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La institución destacó el compromiso y la labor que estos docentes han desarrollado en el sistema educativo, resaltando su aporte a la formación de estudiantes en distintas comunidades del país.
El Meduca señaló que la medida representa un reconocimiento a la responsabilidad y vocación de servicio de los educadores que han trabajado en diferentes regiones de Panamá, incluyendo áreas de difícil acceso.