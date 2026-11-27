El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la permanencia laboral de 1,161 educadores que se encontraban bajo nombramientos de carácter temporal en distintas regiones del país.

La medida se aplica mediante los Decretos Ejecutivos No. 407 de 2006 y No. 56 de 2025, y busca brindar mayor estabilidad laboral y seguridad económica a los docentes beneficiados.

Del total, 613 educadores laboran en áreas de difícil acceso, mientras que otros 548 docentes desempeñan sus funciones en diferentes zonas del territorio nacional.