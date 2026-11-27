La Alcaldía de Arraiján informó que enfrenta dificultades financieras debido al secuestro judicial de cuentas municipales por un monto aproximado de $300,000, como resultado de demandas presentadas por exfuncionarios de administraciones anteriores que reclaman el pago de prestaciones laborales pendientes.

Mediante un comunicado divulgado este viernes 27 de noviembre, la administración municipal señaló que cerca de 300 exfuncionarios iniciaron, desde noviembre de 2024, procesos ante el Tribunal Administrativo de la Función Pública para exigir el pago de sus prestaciones laborales.

Según la Alcaldía, la deuda heredada por este concepto supera el millón de dólares y corresponde a compromisos pendientes de administraciones anteriores.