La Alcaldía de Arraiján informó que enfrenta dificultades financieras debido al secuestro judicial de cuentas municipales por un monto aproximado de $300,000, como resultado de demandas presentadas por exfuncionarios de administraciones anteriores que reclaman el pago de prestaciones laborales pendientes.
Mediante un comunicado divulgado este viernes 27 de noviembre, la administración municipal señaló que cerca de 300 exfuncionarios iniciaron, desde noviembre de 2024, procesos ante el Tribunal Administrativo de la Función Pública para exigir el pago de sus prestaciones laborales.
Según la Alcaldía, la deuda heredada por este concepto supera el millón de dólares y corresponde a compromisos pendientes de administraciones anteriores.
La entidad sostuvo que los secuestros de las cuentas municipales afectan la disponibilidad de recursos para cumplir con el pago de la planilla, las obligaciones con la Caja de Seguro Social (CSS), el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP), proveedores y acreedores.
Además, la administración municipal aseguró que las retenciones judiciales se producen sin previo aviso y cuestionó que, a su juicio, estas medidas desconocen la autonomía municipal, los acuerdos aprobados por el Concejo Municipal y los procedimientos de refrendo de la Contraloría General de la República.
Alcaldía de Arraiján aplica recortes y suspende proyectos
La Alcaldía indicó que, ante las dificultades para disponer de los ingresos recaudados, ha tenido que adoptar medidas para mantener sus operaciones.
Entre las acciones anunciadas figuran la desvinculación del 30% de los funcionarios municipales, la cancelación de actividades en diferentes comunidades y la paralización de obras y proyectos.
También informó sobre la suspensión de pagos de prestaciones laborales a exfuncionarios, incluidos décimos, primas de antigüedad y vacaciones proporcionales o vencidas.
La institución advirtió que las retenciones afectan igualmente los recursos destinados al funcionamiento de las juntas comunales, así como el pago de servicios y compromisos institucionales.