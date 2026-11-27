Un hombre, de 75 años, fue condenado a 81 años de prisión por los delitos de violación sexual agravada y corrupción de menores, en perjuicio de cinco niños de entre 5 y 9 años en la comarca Guna Yala.

Sin embargo, el sentenciado deberá cumplir un máximo de 50 años de prisión, conforme al límite establecido en el Código Penal panameño. La condena también contempla 20 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas, una vez cumplida la pena privativa de libertad.

Las investigaciones, a cargo de la Personería Municipal de Guna Yala, determinaron que los hechos ocurrieron entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre abusó sexualmente de los cinco menores y los obligó a presenciar actos de naturaleza sexual.

Además, el condenado habría utilizado ofrecimientos de dinero para intentar mantener en secreto los abusos y evitar que los niños revelaran lo ocurrido.

El caso involucra a cinco víctimas cuyas edades estaban comprendidas entre los 5 y 9 años al momento de los hechos.

La sentencia de 81 años de prisión corresponde a las penas impuestas por los delitos de violación sexual agravada y corrupción de menores.

No obstante, el cumplimiento efectivo de la condena estará sujeto al máximo de 50 años de prisión que establece la legislación penal panameña.

El fallo también establece la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 20 años, después de que el condenado cumpla la pena de prisión.

El caso generó indignación en la comarca Guna Yala por la edad de las víctimas y la gravedad de los delitos cometidos.