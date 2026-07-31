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Hombre es condenado a 50 años de prisión por violar y abusar de tres adolescentes en El Chorrillo

La Fiscalía presentó las pruebas que permitieron acreditar que el hombre cometió los delitos de violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción de personas menores.
La Fiscalía presentó las pruebas que permitieron acreditar que el hombre cometió los delitos de violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción de personas menores. Ministerio Público
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 31/07/2026 14:57
Aunque la suma de las condenas individuales alcanzó los 104 años de prisión, el Tribunal de Juicio aplicó lo establecido en el artículo No. 52 del ‘Código Penal’ y solo cumplirá 50 años.

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Un Tribunal de Juicio condenó a un hombre, de 44 años, a cumplir 50 años de prisión tras declararlo penalmente responsable de los delitos de violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción agravada de personas menores de edad, en perjuicio de tres adolescentes, entre ellas su hijastra y dos hijas biológicas.

La sentencia fue obtenida por la Sección Primera de Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Metropolitana, que durante el juicio oral logró demostrar la responsabilidad penal del acusado por los abusos cometidos durante varios años.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre 2018 y 2024 en el corregimiento de El Chorrillo, cuando las víctimas tenían entre 10 y 17 años de edad.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó las pruebas que permitieron acreditar que el hombre cometió los delitos de violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción de personas menores de edad agravada contra las tres adolescentes.

Aunque la suma de las condenas individuales alcanzó 104 años de prisión, el Tribunal de Juicio aplicó lo establecido en el último párrafo del artículo No. 52 del Código Penal, que dispone que, en los casos de concurso de delitos, la pena máxima que puede cumplir una persona es de 50 años de prisión.

Por esta razón, el condenado deberá cumplir la pena máxima prevista por la legislación panameña.

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