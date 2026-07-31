Hombre es condenado a 50 años de prisión por violar y abusar de tres adolescentes en El Chorrillo

Un <b>Tribunal de Juicio condenó a un hombre, de 44 años, a cumplir 50 años de prisión</b> tras declararlo penalmente responsable de los delitos de <b>violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción agravada de personas menores de edad</b>, en perjuicio de tres adolescentes, entre ellas su hijastra y dos hijas biológicas.La sentencia fue obtenida por la <b>Sección Primera de Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Metropolitana</b>, que durante el juicio oral logró demostrar la responsabilidad penal del acusado por los abusos cometidos durante varios años.De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre <b>2018 y 2024</b> en el corregimiento de <b>El Chorrillo</b>, cuando las víctimas tenían entre <b>10 y 17 años de edad</b>.Durante el juicio, la Fiscalía presentó las pruebas que permitieron acreditar que el hombre cometió los delitos de <b>violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción de personas menores de edad agravada</b> contra las tres adolescentes.Aunque la suma de las condenas individuales alcanzó <b>104 años de prisión</b>, el Tribunal de Juicio aplicó lo establecido en el último párrafo del <b>artículo No. 52 del Código Penal</b>, que dispone que, en los casos de concurso de delitos, la pena máxima que puede cumplir una persona es de <b>50 años de prisión</b>.Por esta razón, el condenado deberá cumplir la pena máxima prevista por la legislación panameña.