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Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 3 al 9 de agosto de 2026

Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 3 al 9 de agosto de 2026
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  • 31/07/2026 15:44
Naturgy ofrece disculpa y agradece la comprensión y apoyo mientras lleva a cabo esos trabajos esenciales.

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Entendemos que estas actividades pueden generar inconvenientes temporales, pero son necesarias para mejorar la infraestructura y asegurar un suministro más confiable.

Ofrecemos disculpas y agradecemos la comprensión y apoyo mientras lleva a cabo estos trabajos esenciales.

Te invitamos a actualizar tus datos, esto nos permitirá enviarte información sobre trabajos de mantenimiento en tu zona: https://forms.office.com/e/qRCLGdV0S4

Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 3 al 9 de agosto de 2026
Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 3 al 9 de agosto de 2026
Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 3 al 9 de agosto de 2026
Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 3 al 9 de agosto de 2026
Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 3 al 9 de agosto de 2026
Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 3 al 9 de agosto de 2026
Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 3 al 9 de agosto de 2026
Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 3 al 9 de agosto de 2026

Estos mantenimientos forman parte del plan de inversión de 630 millones de dólares que ejecuta la empresa para los próximos cuatro años.

Estos fondos se destinarán a proyectos de calidad y mantenimiento de la red existente, incluyendo el desarrollo de nuevos circuitos y subestaciones.

Esta inversión refuerza el compromiso de Naturgy de brindar un suministro de energía confiable y sostenible en Panamá, abriendo las puertas a una era de mayor eficiencia energética y seguridad.

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KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ( DEFENSE MNISTRY HANDOUT / EFE )

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 se registró este martes 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, provocando una emergencia de gran...

Israel regala a EE UU su nueva embajada en Jerusalén sobre tierra de familias palestinas
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Estados Unidos ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel el terreno para su nueva embajada en Jerusalén Oeste, pero esa parcela perteneció hasta...

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