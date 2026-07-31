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Policía decomisa 1,868 armas y 39,740 municiones

Cerca de 40 mil municiones de diversos calibres fueron sacadas de circulación en el país.
Cerca de 40 mil municiones de diversos calibres fueron sacadas de circulación en el país. Cedida | Policía Nacional
Por
Mileika Lasso
  • 31/07/2026 16:05
En lo que va de 2026, la Policía Nacional de Panamá incautó 1,868 armas de fuego. Un 29% corresponde a fusiles de asalto. Junio registró récord

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Un total de 1,868 armas de fuego de diversos calibres y 39,740 municiones fueron confiscadas por unidades de la Policía Nacional en lo que va del año 2026, según datos oficiales de la institución armosa. El balance refleja una alta presencia de material bélico pesado en las calles y rutas del país.

Del total de pertrechos sacados de circulación, los fusiles representan el 29%, con 542 unidades aseguradas. Este tipo de armamento de alto calibre solo fue superado por la incautación de pistolas, que sumaron 747 unidades.

El desglose oficial del armamento decomisado incluye también 268 revólveres, 127 escopetas, 82 rifles, dos mini uzi y dos subametralladoras. Además, las autoridades reportaron el hallazgo de un niple y 97 armas de perdigones (pellet).

Las estadísticas operativas muestran un comportamiento atípico en el mes de junio, periodo en el que se concentró el mayor volumen de operativos exitosos. Durante esos 30 días, las autoridades decomisaron 689 armas de fuego, lo que equivale al 36.8% del acumulado total registrado durante los primeros siete meses del año.

La cantidad de municiones confiscadas —que roza los 40 mil tiros de diversos calibres— evidencia la capacidad de aprovisionamiento de las redes delictivas que operan en la geografía nacional.

La institución policial atribuyó estos resultados a las acciones operativas desplegadas dentro de los planes de seguridad ciudadana orientados a contener los delitos de alto impacto. Sin embargo, el informe oficial no precisa la cantidad de personas aprehendidas durante estos procedimientos, ni especifica las provincias o zonas del país donde se ejecutó la mayor cantidad de decomisos.

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