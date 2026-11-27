El Departamento de Investigación de Accidentes Marítimos (DIAM) de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) abrió una investigación de seguridad tras el naufragio del buque portacontenedores Halima, registrado bajo bandera panameña, ocurrido en aguas de Cuba con saldo preliminar de un tripulante fallecido y tres desaparecidos.

El siniestro se registró durante la madrugada del jueves 26 de noviembre, aproximadamente a tres millas náuticas al norte de la bahía de Cabañas, en la provincia cubana de Artemisa, al oeste de La Habana. La embarcación, operada por la naviera Sidra Line, transportaba 208 contenedores al momento de hundirse.

De acuerdo con los reportes oficiales de la Administración Marítima de Cuba (AMC) y la AMP, a bordo viajaban 16 tripulantes de nacionalidades egipcia e indonesia. Los equipos de búsqueda y salvamento rescataron a 12 marinos con vida y recuperaron el cuerpo de un fallecido, mientras mantienen las operaciones para localizar a los otros tres tripulantes.

La entidad panameña confirmó este viernes 27 de noviembre que el buque fue declarado como pérdida total. Para esclarecer las causas del naufragio, técnicos del DIAM establecieron contacto con el operador de la nave y con las autoridades cubanas, en cumplimiento del Código de Investigación de Siniestros y Sucesos Marítimos de la Organización Marítima Internacional (OMI).

La investigación buscará determinar las circunstancias técnicas y operativas del accidente. Según registros marítimos internacionales, el Halima (identificado con el número IMO 9121869) fue construido en 1997, por lo que cuenta con 29 años de antigüedad. La nave posee 99 metros de eslora, 18 metros de manga, un arqueo bruto de 3,999 toneladas y una capacidad nominal de entre 505 y 523 TEUs, dimensiones habituales para el transporte marítimo regional.

Aunque la AMP indicó que hasta el momento no existen reportes de contaminación marina, señaló que la situación permanece bajo vigilancia. Sin embargo, ni el Gobierno de Cuba ni las autoridades panameñas han divulgado el contenido de los 208 contenedores que cayeron al mar o permanecen sumergidos junto al casco, ni el puerto de origen y destino de la travesía.

El hundimiento ocurrió en las proximidades de la bahía del Mariel, enclave donde opera la principal terminal de contenedores de Cuba y punto estratégico para el comercio marítimo en el Caribe.