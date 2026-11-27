La actriz colombiana Sofía Vergara regresó a Barranquilla, su ciudad natal, para recibir un reconocimiento por su trayectoria y reencontrarse con la monumental estatua creada en su honor. Durante una ceremonia realizada en la Plaza de las Luces del Gran Malecón, Vergara fue declarada barranquillera ilustre y recibió la Medalla Ciudad de Barranquilla, categoría Oro, grado Comendador, como reconocimiento a su carrera y a la proyección internacional que ha dado a su tierra. El acto estuvo encabezado por el alcalde Alejandro Char y reunió a cientos de personas que acudieron para acompañar a la actriz, recordada internacionalmente por su papel de Gloria en Modern Family. Uno de los momentos más destacados fue su encuentro con la escultura monumental instalada en julio de 2025. La obra, creada por el artista barranquillero Yino Márquez, mide 7,5 metros de altura y pesa cerca de 5,5 toneladas. La pieza representa a Vergara con un vestido azul y uno de sus brazos levantado hacia las estrellas.

Márquez también le entregó una réplica de la estatua. La actriz aseguró que nunca imaginó que tendría un monumento de estas dimensiones en la ciudad donde nació y creció. Durante el homenaje, Vergara recordó sus años en Barranquilla, sus amistades y el nacimiento de su hijo, Manolo González Vergara, además de destacar el vínculo que mantiene con la cultura y las tradiciones de su tierra. La celebración también tuvo sabor a Carnaval, con una presentación dirigida por el coreógrafo Pedro Díaz y la participación de cerca de 50 artistas, quienes llevaron al escenario ritmos como mapalé, cumbia, garabato y bullerengue.

Sofía Vergara se reúne con De la Espriella durante su visita a Barranquilla