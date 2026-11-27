La Fiscalía Anticorrupción logró la legalización de la aprehensión de siete fincas y un vehículo 4x4, propiedad de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) y de su exsecretario general, como parte de una investigación por el presunto manejo irregular de fondos públicos.

La Estrella de Panamá conoció que el valor de los bienes afectados por esta medida asciende aproximadamente a 500,000 dólares.

En este proceso se mantienen cuatro personas imputadas: un funcionario y un exfuncionario del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), además de Marcos Andrade y Genaro López.

Los investigados enfrentan cargos por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso agravado, y contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.

La investigación está relacionada con el supuesto uso irregular de recursos provenientes del seguro educativo, asignados por medio del Mitradel para desarrollar programas de educación sindical y formación de trabajadores.

Según las pesquisas, esos fondos no habrían sido utilizados para los objetivos establecidos por la ley, sino que presuntamente fueron destinados a otros fines no autorizados.

La Contraloría General de la República determinó un presunto perjuicio económico al Estado superior a los 760,000 dólares, correspondiente a fondos asignados a Conusi durante el período comprendido entre 2019 y 2023.

Este 27 de junio un juez de garantías legalizó la aprehensión de López y Andrade, dio por presentada la formulación de cargos y decretó medidas cautelares distintas para ambos, dentro de la investigación por el presunto delito de peculado relacionado con fondos asignados a la Conusi.

La audiencia se realizó en la Sala 1 del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, dos días después de que ambos fueran aprehendidos la mañana del 25 de junio durante la operación Sedu, desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación con apoyo de agentes de la Policía Nacional.

Durante la diligencia, el juez validó la aprehensión solicitada por el Ministerio Público y admitió la imputación de cargos.

A López se le imputó el presunto delito de peculado doloso agravado y se le impuso como medida cautelar el reporte periódico dos veces por semana.

En tanto, a Andrade se le imputaron los presuntos delitos de peculado doloso agravado y blanqueo de capitales. El juez ordenó como medida cautelar la detención domiciliaria.

El 14 de julio, el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá confirmó las medidas cautelares impuestas a López y Andrade.