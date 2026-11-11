La grieta en Búcaro, ingreso de agua en Isla Cañas y traslado de Cartí Sugdupu

Hacemos un alto momentáneo en estas actividades patrióticas y después de un mes del terremoto, me permito emitir algunos criterios sobre un tema de interés y actualidad. Nos vamos a referir a ciertas situaciones que van desencadenando y están en pleno desarrollo. Una de ellas ya fue ejecutada con anticipación y todavía observamos sus repercusiones.

Tres eventos distintos, impactos y resultados parecidos, pero han acontecido diferentes implicaciones. Los dos primeros: Búcaro e Isla Cañas, suceden a través de fenómenos conocidos, todavía en proceso de desarrollo; y, es muy prematuro adelantar previsiones o pronósticos, vamos aprendiendo de la ciencia, la madre tierra y sus impredecibles consecuencias. Ellos fueron producto de movimientos sísmicos a lo interno de la corteza terrestre, a partir del terremoto del 9 octubre.

El tercer episodio ocurrió anterior a los dos precedentes, aproximadamente el 29 de mayo de 2024 cuando fueron reubicados alrededor de 1,200 personas de isla Cartí Sugdupu, comarca Guna Yala, a tierra firme, un área ahora conocida como barrio Nuevo Cartí o Isberyala. Esta situación, obra de la acción paulatina acumulativa del cambio climático y ascenso de las olas del mar sobre la isla, aparte del hacinamiento del lugar, es considerado el primer desplazamiento humano de una isla a tierra firme en América Latina.

Intentaremos hacer un breve análisis de cada coyuntura, quizás alguna comparación en función de las circunstancias que hayan tenido lugar. De ninguna manera son conclusiones definitivas. Se han iniciado estudios sobre la temática.

Para el caso de la grieta de Búcaro, imagen muy publicitada, se muestra una profunda hendidura sobre la superficie del territorio. Fue desenlace del movimiento telúrico, donde el agua ingresó a los terrenos y el temblor sacudió la tierra, muchos buscaron protección fuera del sitio. Algunos no quieren retornar a la comunidad. Este hecho se repitió en varias zonas desde que se dio el epicentro del sismo en La Pitaloza.

Isla Cañas, ampliamente conocida por todo el país, debido a los estragos causados por el terremoto, el fluido ingreso vía los esteros, abrió un amplio margen en ambos lados de la isla, perjudicando ciertos lugares. Igualmente han sido afectadas residencias, cultivos, animales.

Al respecto cabe señalar, sobre estas dos situaciones, “una investigación de campo liderada por el científico panameño Isaac Guerra Araúz reveló que el terremoto de magnitud 7.7... provocó el hundimiento hasta 30 centímetros en Isla Cañas y desplazo el suelo mas de un metro en la localidad de Búcaro, ubicado en el distrito de Tonosí en la provincia de Los Santos”, de acuerdo con los hallazgos que fueron divulgados con el respaldo de la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Profundizando en los trabajos del investigador Araúz, becario doctoral de la Senacyt en The University of Wester Ontario, Canadá, se trasladó hacia las costas de Veraguas y al sur de la península de Azuero con el objetivo de medir la ruptura y el espacio físico ocasionado por el sismo, recopilando información para su tesis doctoral.

Las primeras informaciones preliminares, indicaban que la geografía y el subsuelo, sufrió severas alteraciones físicas. “En la localidad de Búcaro el terreno experimentó una ruptura superficial con un desplazamiento horizontal de entre 1 y 1.20 metros, sumado al movimiento vertical abrupto de aproximadamente 1 metro a lo largo de la falla”.

Por su parte, en Isla Cañas se constató un hundimiento del nivel del suelo de entre 15 y 30 centímetros. El investigador documentó además deformaciones inusuales en el fondo marino que, de acuerdo con los análisis iniciales, pudieron haber contribuido a la generación de oleaje anómalo tras el impacto principal del terremoto”.

Con relación al traslado de habitantes de isla Cartí Sugdupu de la Comarca Guna Yala, a las áreas cercanas de Llano Cartí, en tierra firme, explicamos anteriormente, de manera muy general, aspectos sobresalientes acerca del proceso que ya fue realizado y catalogado como una “migración climática” dentro de un criterio amplio de desplazamiento ambiental.

Según nuestro amigo (Machi duma) Jorge Andreve, biólogo marino de origen Guna Dule, comienza a hablarse del concepto de “refugiado ambiental”, producto de las transformaciones climáticas en el archipiélago de Guna Yala. Un comentario acerca de esta cuestión, es que en el traslado mantuvieron la tradicional Casa del Congreso y Casa de la Chicha en un ambiente de casas de cemento y calles de concreto. Choque emocional y cultural.

Ahora bien, luego de esta apretada síntesis, algunos no quieren volver a Búcaro ni a Isla Cañas, ante el peligro, zozobra y temor de nuevos temblores. La conmoción sociocultural de haber nacido y vivido en esos lugares, gran parte de su existencia. Otros desean regresar, reconstruir hogares, pasturas, cultivos, recomenzar una nueva vida ante la realidad existente.

Como alguien expresaba: En este asunto, todavía hay mucha tela por cortar. Requiere mayor investigación, apoyo en equipos y formación de personal técnico. Casas nuevas, reinicio de una etapa diferente. Los que cultivan la “tierrita” mantener el arraigo. Recuperar lo perdido y empezar con mayor ahincó, lucha y combate, respetando costumbres autóctonas.