Propaganda es aquella que actúa sobre la masa, no sobre el individuo. No se dirige a la inteligencia, sino al sentimiento (Dr. Joseph Goebels).

La arquitectura de la distracción: cuando la propaganda reemplaza a la política

Durante décadas, la propaganda política se concibió como el arte de persuadir: un despliegue de consignas, discursos y plataformas programáticas diseñado para sumar devotos a una causa. Sin embargo, en el ecosistema mediático contemporáneo, esa definición ha quedado obsoleta. La propaganda moderna rara vez busca el debate argumental; su verdadero objetivo es la gestión del estado de ánimo colectivo, el dominio de la agenda y la anestesia del pensamiento crítico. Politólogos e historiadores (como Leonard W. Doob) sintetizaron esta práctica comunicativa en once principios fundamentales: simplificación y enemigo único, método de contagio, transposición, exageración y desfiguración, vulgarización, orquestación o repetición, renovación constante, verosimilitud, silenciamiento estratégico, transfusión y unanimidad.

El decálogo popularizado bajo el nombre de Noam Chomsky —originado en realidad por el activista francés Sylvain Timsit— describe con precisión quirúrgica esta ingeniería social. Al observar cómo analistas y comunicadores adaptan esta matriz teórica a las disputas partidarias locales, queda al descubierto una realidad inquietante: la política institucional ha sustituido la resolución de problemas estructurales por el manejo profesional de las percepciones.

En primer lugar, la gestión de la atención se ha convertido en el recurso estratégico definitivo. En un entorno donde el tiempo y la concentración de la ciudadanía son finitos, la agenda pública no se domina imponiendo verdades, sino fabricando ruido. Cuando la gestión gubernamental o sectorial tropieza en áreas sensibles como la economía, la educación o la seguridad, la maquinaria mediática introduce deliberadamente debates secundarios, escándalos menores o polémicas de diseño. El ciudadano, desbordado por el estímulo constante, agota su capacidad de indignación en lo accesorio mientras lo fundamental transcurre en la sombra.

A esto se suma la infantilidad deliberada del lenguaje. Siguiendo la regla clásica de la simplificación, los grandes dilemas socioeconómicos se reducen a eslóganes vacíos y estímulos viscerales. Explicar la complejidad técnica de una reforma requiere esfuerzo y rigor; apelar a la emoción primaria o al infantilismo garantiza adhesión inmediata sin costo analítico. Al tratar al público como un espectador infantil, se inhibe la respuesta reflexiva y se fomenta una adhesión identitaria casi deportiva.

Asimismo, la propaganda opera mediante la estrategia del diferimiento y la culpa difusa. Las decisiones impopulares o las promesas incumplidas se diluyen en la temporalidad —postergando los beneficios hacia un futuro indeterminado— o se reinterpretan bajo una narrativa de victimización donde la responsabilidad siempre pertenece a factores externos o al fracaso individual. De este modo, la gestión política queda blindada contra la rendición de cuentas.

Finalmente, la integración del microtargeting y la psicología de masas ha perfeccionado este esquema. La propaganda ya no habla a una multitud homogénea; segmenta a la sociedad en nichos de vulnerabilidad emocional, entregando a cada individuo la dosis exacta de sesgo, indignación o confort que requiere para mantenerse alineado.

Esta dinámica no opera de forma aislada; se nutre de un ecosistema sociocultural proyectado para el adormecimiento. La degradación del pensamiento crítico se consolida cuando la industria del entretenimiento promueve la monotonía estética, la vulgarización del lenguaje y la saturación de estímulos inmediatos. Al envolver a la población en una espiral incesante de carencias materiales, presiones domésticas y sobrecarga social, la sociedad queda incapacitada para la articulación colectiva.

La consecuencia directa de este método es la erosión progresiva de la democracia. Cuando la comunicación política se transforma en un ejercicio permanente de persuasión encubierta, el ciudadano deja de ser un sujeto activo para convertirse en un objeto de manipulación. Desactivar este engranaje no exige nuevos líderes ni consignas más efectivas, sino una ciudadanía dispuesta a fiscalizar el fondo de las cosas, a cuestionar la agenda impuesta y a exigir que la política abandone el espectáculo para volver a ocuparse de la realidad.