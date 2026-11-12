Contraloría notifica dos auditorías a la Alcaldía de Arraiján

La Alcaldía de Arraiján informó que recibió dos notificaciones oficiales de la Contraloría General de la República para la realización de auditorías relacionadas con la gestión municipal.
De acuerdo con un comunicado divulgado este 12 de noviembre de 2026, las notificaciones corresponden a la Nota Núm. 3723-2026/DINAG-OPROPO, fechada el 19 de octubre de 2026, y la Nota Núm. 3702-2026/DINAG-OPROPO, fechada el 12 de octubre de 2026.
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La administración municipal indicó que recibe ambos procesos de auditoría con disposición de colaborar con los equipos designados por la Contraloría General de la República.
¿Qué evaluará una de las auditorías en la Alcaldía de Arraiján?
Según la información divulgada por el municipio, la primera auditoría tiene como objetivo determinar si hubo corrección o incorrección en el manejo y uso de los bienes y fondos públicos de la Alcaldía de Arraiján.
La revisión comprende el período entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de septiembre de 2026.
La Alcaldía también señaló que, desde el inicio de la actual administración, los procesos han contado con la revisión y el refrendo de la Contraloría General de la República.
El comunicado no detalla el alcance específico de la segunda auditoría ni señala posibles irregularidades o hallazgos.