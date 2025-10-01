EEUU intensifica su guerra comercial con nuevos aranceles a medicamentos y camiones

El magnate también informó que a partir del 1 de octubre los camiones pesados tendrán tarifas del 25 %, impuestas debido a la 'competencia externa desleal' que las importaciones de estos equipos suponen para los fabricantes estadounidenses.La administración no ha especificado detalles sobre las nuevas medidas o si estos montos se acumularán sobre los aranceles 'recíprocos' que ya pesan sobre la mayoría de los socios comerciales de EE.UU.En el caso de los camiones pesados, se espera que la medida no afecte prácticamente a este tipo de vehículos procedentes de México y Canadá, ya que están incluidos en el tratado T-MEC siempre que al menos el 64 % de sus partes hayan sido fabricados en Norteamérica.Pero sí se prevé que estos aranceles pesen especialmente sobre China, Vietnam y Tailandia, que juntos representan más del 70 % de las importaciones estadounidenses de camiones de gran tonelaje.