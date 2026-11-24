Panamá presentó formalmente su solicitud para adherirse a la ampliación del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI II) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), una iniciativa que busca fortalecer su integración en las cadenas globales de valor tecnológico y avanzar hacia una economía basada en el conocimiento, la innovación y las tecnologías avanzadas.
La solicitud fue presentada mediante una nota verbal suscrita por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, el 26 de octubre, según informó la OMC. Posteriormente, el 19 de noviembre, la decisión fue comunicada a los miembros durante una reunión del Comité de Participantes sobre la Expansión del Comercio de Productos de Tecnología de la Información, celebrada en la sede del organismo en Ginebra, Suiza.
Durante el encuentro, el embajador de Panamá ante la OMC, Alfredo Suescum, explicó que la decisión responde a la visión estratégica del Gobierno para transformar y diversificar la base económica del país, con una mayor orientación hacia el conocimiento, la innovación y las tecnologías avanzadas.
Suescum destacó que Panamá trabaja en el desarrollo de nuevas capacidades nacionales y en su integración a las cadenas de valor globales de alta tecnología. También expresó su confianza en que un comercio más abierto y previsible de productos tecnológicos enviará una señal positiva a los inversionistas.
Posteriormente, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, señaló -mediante un comunicado del MICI del 20 de noviembre-, que la incorporación al ATI II forma parte de la estrategia nacional para impulsar nuevos sectores productivos y fortalecer la competitividad.
“Panamá está trabajando para ampliar y diversificar su economía, incorporando nuevas actividades de mayor valor agregado. Nuestra participación en el ATI-2 es coherente con esa visión y reafirma nuestro compromiso con el comercio abierto, la atracción de inversiones y la integración de Panamá en las cadenas globales de tecnología. Queremos que el país siga aprovechando sus ventajas y desarrollando nuevas oportunidades para los panameños”, puntualizó Moltó.
La decisión está vinculada con la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas, lanzada por Panamá en julio, que busca desarrollar capacidades en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, los semiconductores y la microelectrónica. Según el MICI, la incorporación al ATI II contribuirá a generar condiciones favorables para atraer inversiones, promover la innovación y facilitar el acceso a tecnologías de última generación.
Durante la reunión del 19 de noviembre, varias delegaciones dieron la bienvenida a la iniciativa panameña y señalaron que el acuerdo será importante para fortalecer la integración del país en la cadena de valor global de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Los participantes manifestaron su interés en examinar la propuesta de compromisos de Panamá.
Como siguiente paso, el país iniciará los trabajos técnicos y de coordinación interinstitucional para preparar su propuesta de compromisos arancelarios, en colaboración con la Secretaría de la OMC y los sectores nacionales pertinentes. La OMC informó que Panamá prevé presentar oportunamente su proyecto de compromisos para incorporar otros 201 productos tecnológicos contemplados en la ampliación del acuerdo.
¿Qué beneficios obtendría Panamá?
La ampliación del acuerdo contempla la eliminación de los derechos de aduana sobre 201 productos tecnológicos adicionales. Entre ellos figuran pantallas táctiles, equipos de navegación GPS, consolas de videojuegos y equipos médicos.
La incorporación permitiría facilitar el acceso de empresas y consumidores a estos productos mediante la eliminación de los aranceles correspondientes, lo que podría reducir los costos de importación de equipos e insumos tecnológicos.
También favorecería la competitividad de las actividades productivas que utilizan estas tecnologías, al tiempo que contribuiría a generar condiciones comerciales más previsibles para atraer inversiones y fortalecer la participación de Panamá en las cadenas globales de valor de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Los compromisos arancelarios se aplican bajo el principio de nación más favorecida (NMF), lo que significa que los beneficios de acceso libre de derechos arancelarios se extienden a los miembros de la OMC en los mercados de los participantes.
Un acuerdo que abarca 201 productos tecnológicos
El Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) se concluyó en 1996, durante la primera Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Singapur, y entró en vigor en 1997. Panamá ya forma parte de este instrumento, que elimina los derechos de aduana sobre 203 productos, entre ellos computadoras, equipos de telecomunicaciones y semiconductores.
Posteriormente, durante la 10.ª Conferencia Ministerial, celebrada en Nairobi en 2015, se concluyó la ampliación del acuerdo, conocida como ATI II, que incorporó otros 201 productos tecnológicos.
Actualmente, 84 miembros de la OMC son signatarios del ATI y 56 participan en el ATI II. Además de Panamá, Vietnam también presentó su solicitud para incorporarse a la ampliación del acuerdo a principios de 2026.
La próxima reunión formal del Comité está prevista provisionalmente para los días 20 y 21 de abril de 2027.