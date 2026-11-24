Panamá presentó formalmente su solicitud para adherirse a la ampliación del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI II) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), una iniciativa que busca fortalecer su integración en las cadenas globales de valor tecnológico y avanzar hacia una economía basada en el conocimiento, la innovación y las tecnologías avanzadas.

La solicitud fue presentada mediante una nota verbal suscrita por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, el 26 de octubre, según informó la OMC. Posteriormente, el 19 de noviembre, la decisión fue comunicada a los miembros durante una reunión del Comité de Participantes sobre la Expansión del Comercio de Productos de Tecnología de la Información, celebrada en la sede del organismo en Ginebra, Suiza.

Durante el encuentro, el embajador de Panamá ante la OMC, Alfredo Suescum, explicó que la decisión responde a la visión estratégica del Gobierno para transformar y diversificar la base económica del país, con una mayor orientación hacia el conocimiento, la innovación y las tecnologías avanzadas.

Suescum destacó que Panamá trabaja en el desarrollo de nuevas capacidades nacionales y en su integración a las cadenas de valor globales de alta tecnología. También expresó su confianza en que un comercio más abierto y previsible de productos tecnológicos enviará una señal positiva a los inversionistas.

Posteriormente, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, señaló -mediante un comunicado del MICI del 20 de noviembre-, que la incorporación al ATI II forma parte de la estrategia nacional para impulsar nuevos sectores productivos y fortalecer la competitividad.

“Panamá está trabajando para ampliar y diversificar su economía, incorporando nuevas actividades de mayor valor agregado. Nuestra participación en el ATI-2 es coherente con esa visión y reafirma nuestro compromiso con el comercio abierto, la atracción de inversiones y la integración de Panamá en las cadenas globales de tecnología. Queremos que el país siga aprovechando sus ventajas y desarrollando nuevas oportunidades para los panameños”, puntualizó Moltó.