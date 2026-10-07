Copa América 2028: Estados Unidos se perfila como sede junto a invitados de Concacaf

Una nueva versión de la Copa América está asomándose. Mientras otros torneos continentales van modificando su formato, el torneo más importante de la Conmebol a nivel de selecciones no se ha quedado atrás.

En las últimas horas ha estado circulando la información, sobre todo en medios sudamericanos, que Estados Unidos volvería a levantar la mano para ser sede en el 2028 de este prestigioso torneo tras su última celebración en el 2024 con Argentina levantando el trofeo en el Hard Rock Stadium de Miami.

Además del país norteamericano, Argentina y Ecuador estaban en la pelea por ser sede del certamen, sin embargo el comité encargado de la Conmebol se habría decantando por la opción de llevar el torneo sudamericano nuevamente a territorio de Concacaf como ha pasado anteriormente.

De concretarse este movimiento, Estados Unidos organizará por tercera vez en su historia una Copa América, tras hacerlo en la versión Centenario 2016 y en el 2024, siendo esta la edición más reciente del torneo. Es importante destacar que para el 2028, Estados Unidos será sede de los Juegos Olímpicos con la ciudad de Los Ángeles como el epicentro del evento y con Oklahoma City, Nueva York, Columbus, Nashville, San José, St. Louis y San Diego como subsedes.

Pero las modificaciones al torneo no se tienen ahí. La Conmebol también está estudiando la posibilidad de aumentar de 16 a 20 las selecciones participantes para la edición del 2028 con la Concacaf nuevamente protagonista.

Se tiene entre planes que las 10 selecciones de la Conmebol participen, sumado a ello a 10 selecciones de la Concacaf. Otra de las posibilidades que se estudian es que solo sean seis las invitadas clasificadas por Concacaf y sean cuatro selecciones invitadas de otra confederación.

Esto atañe a la selección de Panamá, ya que tendría la posibilidad nuevamente de jugar uno de los torneos más importantes del continente. El combinado panameño hizo historia en la edición del 2024 al clasificarse por primera vez a unos cuartos de final, siendo también el único equipo de la Concacaf en hacerlo.

Antes de esto, Panamá ya había jugado en la edición del 2016, cayendo eliminada en la fase de grupos tras vencer a Bolivia, pero salió derrotada ante Argentina y Chile.