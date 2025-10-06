Panamá se prepara: todo lo que debes saber sobre el Segundo Simulacro Nacional de Evacuación

Como preparación, el <b>domingo 12 de octubre</b>, se celebrará una <b>Misa de Acción de Gracias</b> a las 8:00 a.m. en la <b>Catedral Basílica Metropolitana Santa María La Antigua</b>, en el Casco Antiguo. Posteriormente, a las 10:00 a.m., se realizará una <b>caminata de sensibilización y prevención</b>, con la participación de instituciones gubernamentales, organismos de emergencias y bandas escolares.El recorrido partirá desde el <b>Mirador Fotográfico de la Cinta Costera</b>, continuará por las avenidas <b>Ecuador y Cuba</b>, y culminará cerca de la <b>Plaza Víctor Julio Gutiérrez</b>, frente a la <b>Lotería Nacional de Beneficencia (LNB)</b>, donde se instalará una <b>Feria Institucional para la Reducción de Riesgos y Desastres</b>, con exhibición de equipos y materiales educativos.