Denuncian a alcaldesa de Arraiján por posibles ‘redes de botellas’

El abogado panameño Abdiel E. González Tejeira presentó ante la <b><a href="/tag/-/meta/fiscalia-anticorrupcion">Fiscalía Anticorrupción</a></b> una denuncia criminal contra la alcaldesa del distrito de Arraiján, <b><a href="/tag/-/meta/stefany-penalba">Stefany Peñalba</a></b>, por presunta <b>extralimitación de funciones</b> y otros delitos relacionados con la administración pública. La acción legal se fundamenta en supuestas irregularidades en la creación y asignación de cargos y funciones dentro de la estructura del municipio.González Tejeira argumenta que, según la <b>Ley N°106 de 1973 y sus modificaciones</b>, únicamente el Consejo Municipal tiene la facultad de crear o suprimir cargos municipales, así como asignar funciones, periodos, asignaciones y viáticos. Sin embargo, asegura que la alcaldesa emitió el <b>Decreto Alcaldicio N° 03 del 6 de agosto de 2024</b>, publicado en la Gaceta Oficial Digital N° 30149, a través del cual <b>asignó funciones y nombró personal en direcciones del municipio que le correspondían exclusivamente al Consejo Municipal</b>.La denuncia detalla que el decreto permitió la creación de cargos y la asignación de funciones en la <b>Dirección de Obras y Construcciones</b>, incluyendo la designación de una ingeniera en Marítima Portuaria como directora, cuando los requisitos legales establecen que el cargo debe ser ocupado por un ingeniero civil o arquitecto. Además, la acción legal señala que<b> la alcaldesa habría asignado funciones propias del Ingeniero Municipal, sobrepasando sus competencias legales</b>.La denuncia incluye una solicitud de entrevistas a varios funcionarios del Municipio de Arraiján que podrían aportar información sobre las acciones de la alcaldesa.González Tejeira advierte que, de comprobarse las irregularidades señaladas, <b>podrían configurarse prácticas conocidas como 'red de botellas'</b>, debido a los nombramientos y asignaciones de funciones presuntamente efectuados al margen de la ley.La Fiscalía Anticorrupción será la encargada de determinar si procede abrir una investigación formal sobre los hechos denunciados.