Panamá agradece el apoyo de Alemania para salir de la lista fiscal de la Unión Europea

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, aseguró este jueves 29 de octubre que el apoyo de Alemania a Panamá para que el país pudiera salir de la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal de la Unión Europea (UE) fue fundamental.

Alemania, al igual que Francia, abogó por la salida de Panamá de dicha lista. La inclusión del país en el Anexo II del listado de la UE significa que el bloque comunitario considera a Panamá una jurisdicción cooperadora, aunque mantiene compromisos o ajustes pendientes relacionados con la transparencia y las buenas prácticas fiscales, lo que indica que el proceso de trabajo es continuo.

Martínez-Acha recordó, durante una comparecencia conjunta con su homólogo alemán, Johann Wadephul, que el actual canciller alemán, el demócrata cristiano Friedrich Merz, cuando era jefe de la oposición en su país, realizó una ‘gran tarea dentro del Parlamento Europeo para que la UE entendiese la realidad de Panamá’.

En este sentido, también elogió el trabajo de los diplomáticos panameños destinados en países de la UE, como el embajador de Panamá en España, Héctor Infante; el representante diplomático panameño ante la UE, Ángel Riera; y la cónsul de Panamá en Grecia, Sofía Lymberopoulos, por su papel en la consecución de esta victoria diplomática para el país.