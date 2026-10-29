Diputado Zúñiga cuestiona la planilla de Robinson y le exigen hablar solo del Presupuesto en el pleno de la Asamblea

El manejo de las planillas legislativas volvió al centro del debate en el pleno de la Asamblea Nacional, luego de que el diputado independiente, Roberto Zúñiga cuestionara al diputado del PRD Benicio Robinson por el monto destinado a su personal. Durante su intervención, Zúñiga señaló que el diputado mantiene una planilla de aproximadamente $260,000 mensuales, lo que representa unos $3.1 millones al año. “Cuando tienes la planilla más grande de la Asamblea, creo que no puede dormir del temor que nos tiene. Cuánto cinismo de proporciones mayúsculas del diputado de Bocas del Toro”, expresó Zúñiga durante su discurso. El diputado también cuestionó actuaciones del gobierno pasado, entre ellas el manejo de los ventiladores durante la pandemia, el hospital modular, las presuntas irregularidades relacionadas con el Vale Digital y la descentralización paralela.

En su intervención, mencionó una auditoría interna que, según afirmó, reveló que una quesería artesanal en Chitré intentó reclamar 47,000 bonos solidarios. También hizo referencia a supuestos traslados de al menos $100 millones de recursos vinculados al ahorro de la deuda para cubrir planillas de la Asamblea entre 2019 y 2023. Zúñiga agregó que casi 12 funcionarios de esa administración se encuentran bajo investigación, según sus declaraciones. Asimismo, cuestionó la votación relacionada con la actividad minera y el aumento de la deuda pública durante ese periodo. El diputado concluyó su intervención con un llamado a dejar atrás las confrontaciones políticas y concentrarse en el futuro del país. “Basta de cinismo. Basta de mirar al pasado. Hay que construir hacia adelante”, manifestó antes de que se declarara un receso en la sesión legislativa. El debate surge luego que el diputado del PRD, justificara la cantidad de funcionarios vinculados a su gestión al señalar que sus 40 años de trayectoria en la Asamblea Nacional influyen en el número de colaboradores que mantiene y en las necesidades de su trabajo legislativo. Durante una entrevista con TVN Noticias, Robinson fue cuestionado por el elevado gasto mensual destinado al pago de funcionarios del Órgano Legislativo, cuya planilla asciende a $13.2 millones, así como por las dificultades para reducir el número de colaboradores.

Al abordar el tema, el diputado hizo referencia a sus años de permanencia en la Asamblea y a la cantidad de funcionarios que tiene a su cargo, 116 funcionarios, según se dio a conocer en la entrevista.

“Imagínese que en cada año yo pueda lograr que el presidente nombre 20 o 30 personas, en los 40 años cuántas personas. El que acaba de llegar hoy no puede tener la misma cantidad que tiene Benicio”, expresó. Robinson sostuvo que un diputado que acaba de incorporarse al Legislativo no puede tener la misma cantidad de colaboradores que otro con una trayectoria más extensa.