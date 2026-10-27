Benicio Robinson justifica su planilla por sus 40 años en la Asamblea: ‘Es por los trabajos que yo hago’

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, justificó la cantidad de funcionarios vinculados a su gestión al señalar que sus 40 años de trayectoria en la Asamblea Nacional influyen en el número de colaboradores que mantiene y en las necesidades de su trabajo legislativo.

Durante una entrevista con TVN Noticias, Robinson fue cuestionado por el elevado gasto mensual destinado al pago de funcionarios del Órgano Legislativo, cuya planilla asciende a $13.2 millones, así como por las dificultades para reducir el número de colaboradores.

Al abordar el tema, el diputado hizo referencia a sus años de permanencia en la Asamblea y a la cantidad de funcionarios que tiene a su cargo, 116 funcionarios, según se dio a conocer en la entrevista.

“Imagínese que en cada año yo pueda lograr que el presidente nombre 20 o 30 personas, en los 40 años cuántas personas. El que acaba de llegar hoy no puede tener la misma cantidad que tiene Benicio”, expresó.

Robinson sostuvo que un diputado que acaba de incorporarse al Legislativo no puede tener la misma cantidad de colaboradores que otro con una trayectoria más extensa. Además, defendió la cantidad de funcionarios al argumentar que responde a las necesidades de su trabajo.

“Pero si es por necesidad, por los trabajos que yo hago”, manifestó durante la entrevista.

Al ser consultado sobre las razones por las que no se ha logrado reducir la planilla de la Asamblea, el diputado recordó que no ha ocupado la presidencia del Legislativo.

“Yo no he sido presidente de la Asamblea. No me pregunte cómo lo han administrado los presidentes”, respondió.

Durante la entrevista, Robinson también fue cuestionado por las críticas a la falta de transparencia de la Asamblea Nacional y el aumento sostenido de su planilla.

Ante los señalamientos sobre las dificultades para acceder a información pública y reducir el número de funcionarios, el diputado defendió el funcionamiento del Legislativo. Además, comparó el cuestionamiento al gasto de la Asamblea con el presupuesto de Pandeportes, que cifró en $225 millones, y reiteró que no ha presidido el Legislativo, por lo que no le corresponde responder por la administración de sus anteriores presidentes.

“Cada uno responde por lo que hace personalmente. Yo respondo por Benicio Robinson”, afirmó.