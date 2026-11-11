Chanan Singh renuncia a su cargo como director del Sistema Penitenciario

Chanan Singh presentó este miércoles 11 de noviembre su renuncia como director del Sistema Penitenciario Nacional, luego de permanecer cuatro meses al frente de la entidad.

Al anunciar su salida, Singh se refirió a las dificultades que enfrentó durante su gestión, entre ellas problemas administrativos, filtraciones de información y diferencias sobre la participación de la Policía Nacional en el funcionamiento de los centros penitenciarios.

El hasta ahora funcionario aseguró que su propuesta era retirar a los agentes policiales de las funciones internas del sistema penitenciario y que la institución se concentrara en las labores de seguridad externa.

“Lo que yo quiero, taxativamente, es que la Policía Nacional tiene que salir de todas las integraciones del sistema penitenciario y hacer su trabajo externo, no interno”, manifestó.

Consultado sobre si estaba denunciando posibles actos de corrupción dentro de la Policía Nacional, Singh respondió que no había hecho tal señalamiento.

Cuatro privados de libertad que no aparecen en los registros

Durante sus declaraciones, Singh también reveló que, tras realizar una revisión interna en los centros penitenciarios del país, encontró que eran cuatro los privados de libertad que no aparecían en los registros ni estaban físicamente en las instalaciones.

Explicó que inicialmente le habían informado que eran dos los reclusos pendientes de ubicar, pero que la revisión que ordenó arrojó una cifra diferente.