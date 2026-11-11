En su despedida de Argentina, León XIV visita prisión y llama a los presos a empezar de nuevo

El papa León XIV visitó este miércoles 11 de noviembre el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, en Buenos Aires, Argentina, donde se reunió con 69 personas privadas de libertad y les transmitió un mensaje de esperanza, reconciliación y renovación espiritual.

Según dio a conocer Infobae, durante el encuentro, el pontífice invitó a los internos a encontrar en la fe una oportunidad para reconstruir sus vidas, recuperar los vínculos familiares y prepararse para reincorporarse a la sociedad.

El Papa escuchó los testimonios de Cristian, Maximiliano y Reinaldo, tres reclusos que compartieron cómo su acercamiento a la Iglesia contribuyó a transformar sus vidas después de atravesar problemas de adicción, conflictos familiares y situaciones que los llevaron a prisión.

El medio también informó que, en su mensaje, León XIV destacó que el encarcelamiento no debe representar el final de las oportunidades para una persona, sino que también puede convertirse en un punto de partida para cambiar.

“El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias y de la sociedad”, manifestó según dio a conocer el medio.

La visita a la cárcel de Devoto formó parte de la agenda del último día del pontífice en Argentina, antes de continuar su recorrido por Latinoamérica.

De acuerdo con Infobae, el complejo penitenciario se encuentra próximo a cerrar y todavía alberga a los últimos 69 reclusos que participaron en el encuentro con el Papa.