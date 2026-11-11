Ofrecen recompensa de un millón de dólares por responsables del atentado con granada a ‘RCN’ en Cali

Las autoridades colombianas ofrecieron una recompensa de hasta un millón de dólares por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado con granada contra las instalaciones del canal RCN en Cali, reveló el diario El Tiempo.

El ataque, según el diario El Tiempo, contra la infraestructura del medio de comunicación no dejó personas heridas ni víctimas fatales.

Sin embargo, el hecho encendió las alertas de los organismos de seguridad, debido a los antecedentes de hostigamientos registrados en el sector.

De acuerdo con la información difundida por medios colombianos, este es el cuarto ataque de este tipo registrado en la zona desde 2005.

Ante esta situación, los organismos de seguridad intensificaron las investigaciones para establecer las circunstancias y los móviles del ataque, así como identificar a quienes participaron en su ejecución.

La recompensa busca incentivar la colaboración ciudadana y obtener información que permita avanzar en la identificación y captura de los responsables, recordó el rotativo bogotano.