Atentado en Cali: Ofrecen recompensa de 800 millones de pesos

Varios artefactos explosivos sorprendieron en las inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, ubicada en una vía arterial de la ciudad de Cali, Colombia.

Tres vehículos lanzaron estos explosivos, que preliminarmente ha cobrado la vida de seis personas y dejado más de 40 heridos. En vista de la situación, el servicio de salud de Cali ha incrementado el nivel de alerta naranja de Cali.

Ofrecen recompensa tras atentado en Cali

La Alcaldía de Cali y la Gobernación se han unido para ofrecer 800 millones de pesos colombianos por los responsables de este atentado.

“Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias. No permitiremos que el miedo se imponga sobre nuestra ciudad, trabajaremos sin descanso para que los responsables respondan ante la justicia”, escribió Alejandro Eder en X.

Desde la Alcaldía de Cali ofrecemos una recompensa de hasta $400 millones a quien brinde información que permita identificar y capturar a los responsables.