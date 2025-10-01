Último día de postulaciones en el PRD; partido se prepara para definir su futuro político

Este miércoles se registraron las primeras postulaciones para los cargos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD), la primera elección interna del colectivo tras la catastrófica derrota en los comicios generales de mayo de 2024.

Un breve periodo de postulaciones que termina hoy, donde se encuentran en disputa cinco de los diez cargos del CEN.

Hasta ayer se habían presentado al menos once postulaciones, de las cuales cinco eran de aspirantes a la secretaría general, uno de los cargos que quedó vacante tras la renuncia del exdiputado Rubén De León.

Fue precisamente este cargo al que se presentó Pedro Miguel González, que asegura busca “cambiar” el rumbo del partido y lanzaron duras críticas al actual presidente del PRD, el diputado Benicio Robinson.

“Debemos retomar el rol que el PRD debe jugar como partido de oposición, ante un gobierno arbitrario y de élite, que pretende retroceder en el tiempo hacia etapas ya superadas, desmantelando el movimiento social”, señaló González a La Estrella de Panamá tras formalizar su postulación.

A juicio del perredista debe darse una “reorganización total” de las estructuras del colectivo, proceso que pasa por “acortarse los tiempos” para la celebración del Congreso Nacional del PRD, que inicialmente tiene fecha para 2027. Una decisión que recaería en manos de los 300 miembros del Directorio Nacional, quienes van a elegir el próximo 23 de noviembre a los nuevos miembros del CEN, y además tienen la facultad de convocar un Congreso Nacional extraordinario.

“Desde el Directorio Nacional y con su apoyo, debemos acortar los tiempos y empezar la renovación integral a más tardar para finales de 2026 (...) y que fije las posturas políticas para que el CEN y la bancada de diputados tengan una orientación como partido de oposición, que debe enfrentar el reto de poder ganarse la confianza de los panameños nuevamente”, remarcó.

Para este cargo también se postuló Higinio González Benchiman, suplente del diputado de Guna Yala, Arquesio Arias. Igual se espera que hoy inscriban su candidatura el exministro de Trabajo e histórico dirigente del PRD, Mitchel Doens.

También ayer se presentó Jorge Montenegro, representante del corregimiento de David Cabecera, quien busca la llegar a la primera Subsecretaría del partido.

“El modelo de gestión que venimos utilizando en los últimos 45 años ya caducó y debemos iniciar un periodo de discusión de cómo debemos nosotros gerenciar el PRD”, dijo Montenegro, que considera necesario “volver a reconectar con la membresía y poder estar en sintonía con el electorado nacional”.

Otro que entró al ruedo fue el diputado Raphael Buchanan, quien igual aspira a la primera Subsecretaría.

Los cargos que serán sometidos a elección son los de: primer vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario general, primer subsecretario y el sexto subsecretario.

Los cargos que no pasarán por las urnas esta elección parcial, son el de presidente, que ostenta Robinson, el de tercer subsecretario, con el diputado Raúl Pineda; el de cuarto subsecretario, que preside Ricardo Torres; además del quinto subsecretario y el segundo subsecretario, que llevan Julio Mendoza y Carlos Pérez Herrera respectivamente.