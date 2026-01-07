Más de 2 mil personas se inscriben en el programa ‘Verano Creativo 2026’ del Centro de Arte y Cultura de Colón

El Centro de Arte y Cultura de Colón (CACC) informó este miércoles 7 de enero que 2 mil personas ya se apuntaron a los diversos cursos que ofrece dicho centro cultural dentro del programa ‘Verano Creativo 2026’, sobre el que el CACC busca ser un espacio estratégico para el desarrollo cultural, la participación ciudadana y la cohesión social dentro de la provincia de Colón.

Entre los cursos ofertados están los de folklore, danza, artesanías, pintura, artes visuales, artes teatrales, narrativa, ajedrez, entre otras disciplinas que se enseñan al público.

De acuerdo a una nota de prensa del CACC, la amplia asistencia a estos programas culturales “refleja la confianza de la población en los programas culturales como herramientas de transformación social y evidencia el interés de la ciudadanía por apropiarse de los derechos culturales como lugares de encuentro, aprendizaje y expresión”.

“Cuando la comunidad responde de esta manera, confirmamos que la cultura es una necesidad real. Estás 2,000 inscripciones reflejan un Colón participativo, creativo y comprometido con su desarrollo cultural. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo estos espacios para beneficio de todos”, dijo el director del CACC, Abel Aronátegui, según dicho comunicado que reafirma el impacto comunitario de dicho programa cultural.