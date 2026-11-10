Anita Moreno, la panameña que podría convertirse en santa

Panamá pronto podría tener una nueva santa en la figura de Ana María Moreno de Castillo, conocida como ‘Anita Moreno’. Nacida el 28 de mayo de 1887 en Macaracas, provincia de Los Santos, destacó desde muy joven por su entrega al prójimo. Formada en el Colegio de la Sagrada Familia, bajo la orientación de las Hermanas de la Caridad, dedicó sus esfuerzos a la atención de los más necesitados, especialmente niños, jóvenes y enfermos crónicos. Su labor estuvo guiada por la fe y por un profundo sentimiento de solidaridad hacia quienes necesitaban ayuda. Ese espíritu la llevó a fundar, en 1915, el antiguo Hospital San Juan de Dios, destinado a la atención de enfermos crónicos e incurables. En este centro hospitalario ejerció como enfermera y directora durante más de una década. Además, fue educadora y catequista durante más de seis décadas, lideró asociaciones laicales y promovió diversas obras sociales en la provincia de Los Santos. Su trayectoria le valió importantes reconocimientos, entre ellos el nombramiento como Hija Predilecta del distrito de Los Santos, la condecoración pontificia Pro Ecclesia et Pontifice, otorgada por el Vaticano, y la Orden Vasco Núñez de Balboa. Fallecida el 11 de noviembre de 1977, a los 90 años, Moreno alcanzó fama de santidad por una vida dedicada al servicio de los demás. No fue hasta 2018 cuando la Diócesis de Chitré abrió oficialmente la causa de beatificación de Anita Moreno. Durante la primera etapa de investigación, conocida como fase diocesana, se recabaron declaraciones juradas de más de 70 testigos y se recopilaron varios cientos de folios notariados, además de abundante documentación personal y material relacionado con su trayectoria. Toda esta información fue remitida al Dicasterio para las Causas de los Santos del Vaticano, donde continúa la segunda fase del proceso, conocida como romana. En esta etapa prosigue la investigación canónica sobre su vida, sus obras y los posibles milagros atribuidos a quien actualmente es reconocida por la Iglesia como Sierva de Dios. En Roma (Italia), la documentación es examinada por especialistas en historia, derecho canónico y teología. Si se comprueba que Anita Moreno practicó las virtudes cristianas en grado heroico, el Papa podría promulgar el decreto de venerabilidad, mediante el cual sería reconocida como Venerable. Este reconocimiento constituye uno de los pasos del proceso de canonización, que contempla posteriormente la beatificación, con la que se le otorgaría el título de beata, y, finalmente, la canonización, mediante la cual el Papa la declararía santa.

El postulador de la causa ante el Vaticano, Pedro Antonio Moreno, explicó en una entrevista concedida a La Estrella de Panamá que Anita Moreno nació en un contexto complejo, marcado por diversas circunstancias: los conflictos políticos de la época en que Panamá todavía formaba parte de la Gran Colombia; una economía que dependía casi exclusivamente de la agricultura y la ganadería; y la prevalencia de enfermedades contagiosas que apenas podían ser atendidas gracias a la solidaridad de personas altruistas y médicos empíricos. Todo ello ocurría en un escenario en el que la salud pública prácticamente no existía y la educación formal todavía no había llegado a Azuero. A esto se sumaba la escasez de sacerdotes católicos, que dificultaba la difusión de la doctrina de la Iglesia y la administración de los sacramentos.

“Ante tal panorama, sus padres se hicieron cargo de numerosos necesitados, enfermos y moribundos, y esto aprendió Anita. (...) Anita no hizo nada que superara sus capacidades, precisamente, porque abrazó sus capacidades humanas y sus límites e hizo extraordinario lo ordinario. Si Anita amaba a los pobres, era porque Jesucristo los amaba; si amaba a los niños, era porque eso hacía Jesús; si amaba a los enfermos, los adictos, los trastornados mentales, a los agonizantes... fue porque eso hizo Jesús. Estas son sus propias palabras”, manifestó Moreno por correo electrónico desde Madrid (España).

El sacerdote destacó que Moreno dedicó más de 70 años de su vida a atender enfermos, educar niños, procurar alimento para numerosas personas, cuidar ancianos solitarios y contribuir a devolver la salud mental y la dignidad a quienes lo necesitaban. Entre sus numerosas obras también figura la iniciativa de recaudar fondos para reconstruir la torre de la iglesia de San Atanasio, derrumbada durante el terremoto de octubre de 1913. Este templo resultó afectado nuevamente por el sismo del pasado 9 de octubre y es el lugar donde reposan las reliquias de Anita Moreno.

“Ella no hizo otra cosa que pensar, comunicar y obrar como dictaba su conciencia formada por la fe y la ética cristiana, como la inmensa mayoría de los panameños hemos sido formados. Su talante de vida se proyecta hacia el futuro como un modelo de la vocación del pueblo panameño. Ahora, como siempre, Panamá está llamada a recuperar el tipo de solidaridad que disuelva la indiferencia que destruye las más básicas relaciones humanas; a rescatar a los que han ‘caído de la mesa de la abundancia’; auxiliar con respeto y dignidad a todas las personas desde la concepción hasta la muerte. Y esto que hizo Anita como su modo de vida, se traduce en urgencia para la nación panameña. Eso sí, con entrega, humildad, sencillez y silencio”, manifestó el sacerdote.

Vivir de cerca con la ‘Tía Anita’