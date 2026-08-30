Traslado de Alex Lee y Javier Lynch a Coiba responde a un tema de seguridad nacional, afirma Ministra Montalvo

El traslado del exalcalde de Colón, Alex Lee, y del representante Javier Lynch desde un centro penitenciario de la provincia de Colón hacia la isla de Coiba responde a un componente de seguridad nacional, afirmó la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

La funcionaria explicó que la Dirección General del Sistema Penitenciario tiene como función custodiar a las personas privadas de libertad, independientemente de que se encuentren en detención preventiva o cumpliendo una condena.

Sin embargo, señaló que determinadas decisiones de traslado trascienden las competencias del sistema penitenciario cuando están vinculadas con asuntos de seguridad.

“Hay una realidad y existe un tema de seguridad nacional que ya es un tema que rebasa el sistema penitenciario”, sostuvo Montalvo en Debate Abierto de Telemetro.

Montalvo fue consultada específicamente sobre si el traslado de Lee y Lynch a Coiba obedecía a razones de seguridad nacional.

La ministra respondió que todos los traslados que actualmente se realizan hacia Coiba están relacionados con asuntos de seguridad nacional y que las razones específicas de estas decisiones permanecen bajo reserva.

“El tema actualmente de cualquier traslado que nosotros tengamos en materia a Coiba es seguridad nacional. O sea, son temas que están reservados totalmente”, manifestó.

Explicó que el Sistema Penitenciario recibe la solicitud correspondiente, ya sea por instrucciones del Órgano Judicial, por requerimiento del Ministerio Público o por asuntos relacionados con los estamentos de seguridad.

Una vez recibida la orden, la institución penitenciaria se limita a facilitar el ingreso y mantener la trazabilidad de la persona trasladada.

“Nosotros sabemos que existe una solicitud de traslado donde se peticiona y el traslado al lugar donde se va a llevar a la persona”, indicó.

La ministra remarcó que las competencias están claramente delimitadas por ley y que son los estamentos de seguridad los que, en determinados casos, ejecutan las acciones correspondientes.

Ante la pregunta de si el traslado de Lee y Lynch podría tratarse de un «paso de factura política», Montalvo rechazó esa posibilidad y defendió la actuación del Sistema Penitenciario.

La titular de Gobierno afirmó que su gestión ha estado enfocada en encontrar alternativas para mejorar y modernizar el sistema penitenciario, por lo que consideró que hablar de una represalia política constituye una opinión que no está sustentada en la información que maneja la institución.

La ministra insistió en que el Sistema Penitenciario no conoce necesariamente las razones de fondo que llevan a ordenar un traslado cuando existe un componente de seguridad, debido al carácter reservado de esa información.

“Si era por la seguridad de la persona, por la inseguridad de la población, esa es una parte que el sistema penitenciario nunca va a manejar precisamente porque es seguridad”, explicó.