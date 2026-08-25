PRD confirma traslado del exalcalde de Colón Alex Lee y Javier Lynch a la Isla de Coiba

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) confirmó este martes 25 de agosto el traslado del exalcalde de Colón, Alex Lee, y del representante Javier Lynch, desde el Centro Penitenciario Nueva Esperanza, en Colón, hacia un centro de reclusión ubicado en la Isla de Coiba.

A través de un comunicado, el PRD expresó su preocupación por la medida y señaló que, según lo denunciado por los abogados de ambos detenidos, el traslado se habría realizado sin aviso previo a sus defensas ni a sus familiares.

Lee y Lynch se encuentran bajo detención provisional mientras son investigados. El partido recordó que ambos no han sido condenados y que mantienen su derecho a la presunción de inocencia, a una defensa efectiva y a recibir un trato digno.

El PRD solicitó al Ministerio de Gobierno y a la Dirección General del Sistema Penitenciario garantizar la vida, seguridad, salud e integridad de ambos, además de mantener su comunicación con abogados y familiares.

Asimismo, pidió a la Defensoría del Pueblo verificar las condiciones en las que se encuentran los dos detenidos y velar por el respeto de sus derechos.

“El PRD no pide privilegios ni busca impedir las investigaciones. Exigimos que se cumpla la ley, que se respete el debido proceso y que ninguna medida sea utilizada como un castigo anticipado”, indicó el partido en el comunicado fechado este 25 de agosto de 2026.