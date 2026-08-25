FIL Panamá 2026: así arrancó la fiesta literaria en Atlapa

La Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL Panamá) 2026 abrió este martes 25 de agosto sus puertas en el Centro de Convenciones Atlapa, dando inicio a seis días de actividades bajo el lema “La Ruta de Miles de Historias”. Desde temprano, estudiantes de distintos centros educativos, familias y amantes de la lectura recorrieron los pasillos de la feria en busca de novedades editoriales, encuentros con autores y las distintas actividades programadas para esta vigésima segunda edición. Este año, la feria tiene una particularidad: por primera vez, el invitado de honor no es un país, sino el Canal de Panamá. La dedicatoria coincide con los 10 años de la inauguración de la ampliación de la vía interoceánica, ocurrida en junio de 2016. La programación contempla presentaciones de libros, conversatorios, talleres, poesía, música, danza, teatro, cine y propuestas dirigidas al público infantil y juvenil. Así como el Canal de Panamá ha conectado rutas y continentes, el lema de esta edición busca resaltar la capacidad de los libros para llevar a los lectores a otras culturas, épocas e historias.

Un espacio para los lectores y los autores Durante la primera jornada, cientos de estudiantes llegaron a Atlapa para recorrer los diferentes stands y conocer de cerca las propuestas de editoriales, librerías y autores. La Feria del Libro también será un espacio para conversar sobre la historia y la influencia del Canal de Panamá en la identidad nacional, además de abordar acontecimientos como el décimo aniversario de la ampliación y la importancia histórica de los Tratados Torrijos-Carter. Entre las actividades previstas está la presentación de El sueño de un istmo, un musical que recorre distintos episodios de la historia de la vía interoceánica. La programación incluye, además, propuestas para acercar la lectura a las nuevas generaciones. El programa Aprendizaje al Despegue está dirigido a estudiantes de primaria y secundaria, mientras que la FIL Infantil y Juvenil contará con actividades literarias, artísticas y educativas para niños y jóvenes.