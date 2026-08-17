Feria Internacional del Libro 2026 en Panamá: fechas, precios y todo lo que debes saber

Panamá se prepara para recibir una nueva edición de la Feria Internacional del Libro 2026, uno de los principales encuentros culturales del país, que se desarrollará del 25 al 30 de agosto en el Centro de Convenciones Atlapa.
La edición de este año tendrá como invitado de honor al Canal de Panamá y llevará como lema «La ruta de mil historias», en una jornada que reunirá literatura, cultura e historia.
Durante los seis días de feria, el público podrá disfrutar de la participación de escritores nacionales e internacionales, además de conocer sus obras y formar parte de las diferentes actividades que se desarrollarán en el recinto.
La feria está dirigida a lectores de todas las edades y busca convertirse nuevamente en un punto de encuentro para autores, editoriales y público interesado en la literatura.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida de Cámara Panameña del Libro (@camarapanamenadellibro)
Una publicación compartida de Cámara Panameña del Libro (@camarapanamenadellibro)
Las entradas pueden adquirirse a través de Panatickets y tendrán los siguientes precios:
La Feria Internacional del Libro de Panamá 2026 se extenderá durante seis jornadas, ofreciendo una oportunidad para acercarse a la literatura y compartir con autores de Panamá y otros países.
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...