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Feria Internacional del Libro 2026 en Panamá: fechas, precios y todo lo que debes saber

La Feria del Libro 2026 llegará a Atlapa con escritores nacionales e internacionales
La Feria del Libro 2026 llegará a Atlapa con escritores nacionales e internacionales @camarapanamenadellibro
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/08/2026 15:00
La Feria Internacional del Libro 2026 llegará a Panamá con el Canal de Panamá como invitado de honor.

Panamá se prepara para recibir una nueva edición de la Feria Internacional del Libro 2026, uno de los principales encuentros culturales del país, que se desarrollará del 25 al 30 de agosto en el Centro de Convenciones Atlapa.

La edición de este año tendrá como invitado de honor al Canal de Panamá y llevará como lema «La ruta de mil historias», en una jornada que reunirá literatura, cultura e historia.

Durante los seis días de feria, el público podrá disfrutar de la participación de escritores nacionales e internacionales, además de conocer sus obras y formar parte de las diferentes actividades que se desarrollarán en el recinto.

La feria está dirigida a lectores de todas las edades y busca convertirse nuevamente en un punto de encuentro para autores, editoriales y público interesado en la literatura.

Precios de los boletos a la Feria Internacional del Libro 2026

Las entradas pueden adquirirse a través de Panatickets y tendrán los siguientes precios:

Adultos: B/. 3.00
Niños y estudiantes de 5 a 17 años: B/. 1.00
Estudiantes universitarios: B/. 1.00
Jubilados: B/. 2.00
Pasaporte cultural: B/. 15.00, con acceso durante los seis días.

La Feria Internacional del Libro de Panamá 2026 se extenderá durante seis jornadas, ofreciendo una oportunidad para acercarse a la literatura y compartir con autores de Panamá y otros países.

La Feria Internacional del Libro de Panamá 2026 se extenderá durante seis jornadas, ofreciendo una oportunidad para acercarse a la literatura y compartir con autores de Panamá y otros países.

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