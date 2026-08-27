‘Todo el que está en Coiba tiene relación directa con el narcotráfico’, dice Mulino

El presidente José Raúl Mulino se refirió este jueves 27 de agosto a los reclusos que se encuentran en la isla de Coiba.

Durante sus declaraciones, Mulino defendió la decisión de trasladar a Coiba a personas vinculadas, según las autoridades, con actividades relacionadas con el narcotráfico y las pandillas.

“Todo el que está en Coiba tiene relación directa con el narcotráfico”, afirmó el mandatario.

Las declaraciones de Mulino se conocen luego del traslado del exalcalde de Colón Alex Lee y del representante Javier Lynch desde el Centro Penitenciario Nueva Esperanza hacia un centro de reclusión en la isla de Coiba.

Mulino indicó que su gobierno continuará trasladando a ese centro penitenciario a personas que representen un problema relacionado con el narcotráfico, con el propósito de mantenerlas aisladas y evitar que continúen dirigiendo actividades criminales desde las cárceles.

“Seguiremos llevando a Coiba todo el que sea un problema en materia de narcotráfico, para aislarlo”, sostuvo.

El presidente señaló que uno de los objetivos de estas medidas es impedir que privados de libertad utilicen teléfonos celulares y otros medios de comunicación para coordinar actividades delictivas desde los centros penitenciarios.

Según Mulino, las comunicaciones desde las cárceles pueden utilizarse para “dirigir, planificar y organizar la venta, distribución y asesinatos para preservar su imperio de negocio ilícito”.

Sus declaraciones se producen después de que el Partido Revolucionario Democrático (PRD) confirmara el traslado de Alex Lee y Javier Lynch a Coiba y cuestionara que la medida se habría ejecutado sin comunicación previa a sus abogados y familiares.

El PRD informó el 25 de agosto que ambos se encuentran bajo detención provisional mientras son investigados y recordó que no han sido condenados.

El colectivo político solicitó al Ministerio de Gobierno y a la Dirección General del Sistema Penitenciario garantizar la vida, seguridad, salud e integridad de los detenidos, además de su comunicación con abogados y familiares.

También pidió a la Defensoría del Pueblo verificar las condiciones en las que permanecen Lee y Lynch.

“El PRD no pide privilegios ni busca impedir las investigaciones. Exigimos que se cumpla la ley, que se respete el debido proceso y que ninguna medida sea utilizada como un castigo anticipado”, señaló el partido.