‘El mundo en el parque’: cuentos e historias de Ivette Camargo en la Feria Internacional del Libro

La escritora panameña Ivette Camargo López presentó este viernes 28 de agosto en la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026 su obra debut titulada El mundo en el parque, un compendio de 14 relatos de ficción, las historias rinden homenaje a la memoria histórica del Parque Recreativo y Cultural Omar Torrijos, en la ciudad de Panamá.

Camargo López, en estas historias aborda en desde los orígenes del parque como club de golf hasta su consolidación como reserva urbana de la capital.

La obra narrativa enlaza pasajes de investigación sobre la transición del terreno con elementos de la cosmovisión del pueblo Emberá a través de la figura de un chamán autóctono, además de incorporar reconocimientos a figuras de la cultura nacional como la doctora Rosa María Britton por su impulso al desarrollo de la Biblioteca Nacional de Panamá.

La edición del texto fue desarrollada mediante un proceso independiente que contó con la revisión técnica del editor Álvaro Valderas y el diseño de cubierta realizado por la propia autora, alcanzando una segunda reimpresión adaptada con tipografía de mayor tamaño para facilitar la lectura.

Los ejemplares de la segunda edición pueden encontrarse en la plataforma digital Amazon y en la librería Panamá Viejo.