Asamblea aprueba $40 millones para alimentación de privados de libertad

El Ministerio de Gobierno solicitó este jueves 20 de agosto 40 millones de dólares para la alimentación de privados de libertad y custodios en el sistema penitenciario en Panamá y Colón.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó a la Comisión de Presupuesto que el costo promedio que se estaría pagando por tres platos diarios de comida serían $5.50.

“Esto va directamente con el equipo también del Ministerio de Salud, que es el que hace la evaluación de los requerimientos alimentarios para los privados de libertad en una situación que están sedentarios, ellos hacen su evaluación, el aporte calórico y todo lo demás y nosotros entonces cuando hicimos el estudio para poder establecer el precio, arrojó en su momento el monto de 5 balboas con 50 centavos por los aumentos que ha tenido en el tiempo también”, explicó la ministra Montalvo.

De acuerdo a las cifras oficiales, se estaría pagando $1.83 por comida. De acuerdo a una familiar de un privado de libertad consultada por La Estrella de Panamá no se trata de ningún festín.

”De desayuno les dan 2 panes y un té. De almuerzo un poco de arroz mojado con agua de lentejas y una presa minúscula de pollo”, contó la familiar, cuyo hermano detenido es alérgico al pollo.

El ministerio mantiene un contrato por 6 años con el consorcio Copali por 209.6 millones de dólares para ofrecer este servicio en el complejo La Joya y el Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda, dónde hay unas 17 mil personas incluyendo custodios y policías asignados a las cárceles.

“Cuando llegamos al ministerio nos encontramos con un contrato de alimentos que vino de adenda en adenda, se hace totalmente el cambio de pliegos y sería importante, entendiendo la complejidad de este tipo de licitación y de la preparación, que el gobierno que venga a partir del 2029 tenga el suficiente tiempo para tener organizado su pliego, poder licitar y no quedarse sin el tema de la comida, que no pase por una situación de presión quizás como me tocó a mí”, concluyó Montalvo.

Los consorcios que mantienen los contratos para la alimentación en los centros penitenciarios de Panamá y Colón, las provincias con el mayor número de privados de libertad, han sido los mismos, conformados por el mismo grupo de empresas por más de diez años.

La ministra calcula que al año se destinan 34 millones de dólares para la alimentación en los centros penitenciarios de la provincia de Panamá y unos 5 millones de dólares al año en Colón.

El diputado de la Coalición Vamos, Jhonathan Vega llamó el acceso a la comida un “beneficio” y cuestionó que el estado asumiera el costo de cientos de millones de dólares en comida para privados de libertad cuando hay escuelas dónde hace falta proveer alimentación.

Por su parte, el diputado perredista Jairo Salazar recomendó separar a los privados de libertad por los delitos que hubieran cometido, que los asesinos y violadores solo tuvieran una comida al día o fueran enviados a una isla. Salazar abogó especialmente porque se permitiera a los familiares llevar comida a los privados de libertad, apuntando que de esta forma el Estado también ahorraría dinero.

La población penitenciaria también se ha ido incrementando en los últimos años. Uno de los factores, de acuerdo a la ministra de Gobierno, es el Sistema Penal Acusatorio (SPA) ya que cada persona a quien se le decreta la medida cautelar de detención provisional entra al sistema penitenciario y queda en custodia bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobierno.